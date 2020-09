Biden offentliggør sine skattepapirer før tv-duel

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, offentliggør tirsdag sine skattepapirer for 2019.

Det oplyser Bidens kampagnestab, som opfordrer USA's præsident, Donald Trump, til at gøre det samme.

Det sker forud for den første tv-duel mellem Trump og Biden natten til onsdag dansk tid.

Biden betalte over 346.000 dollar i føderal indkomstskat sidste år, fremgår det i skattepapirerne ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det svarer til omkring 2,2 millioner kroner.

Han har desuden ansøgt om at få tilbagebetalt næsten 47.00 dollar - svarende til omkring 300.000 kroner.

Også Bidens kandidat til vicepræsidentposten, Kamala Harris, offentliggør tirsdag sine skattepapirer for sidste år.

Kate Bedingfield, som er med i ledelsen af Bidens kampagne, siger til journalister, at skatteregnskaber for Biden og Harris og for deres respektive ægtefæller vil blive offentliggjort online forud for tv-duellen.

Papirerne fra Biden viser ifølge Reuters, at han og hans hustru, Jill, havde en årsindkomst i 2019 på næsten 985.000 dollar. Det svarer til omkring 6,2 million kroner.

Ifølge The New York Times har Trump i årevis stort set ikke betalt indkomstskat, fordi han har indberettet store tab i sit forretningsimperium.

Ifølge avisen er den kommet i besiddelse af skatteoplysninger om Trump, der går mere end 20 år tilbage, og som ikke tidligere har været offentliggjort. I både 2016 og 2017 har Trump kun betalt 750 dollar (svarende til 4800 kroner) i føderal indkomstskat om året, skriver The New York Times.