Biker-Jens færdig som topdirektør

Den tidligere 'Robinson'-deltager Jens Romundstad, også kendt som Biker-Jens, stopper som HR-direktør i Coop.

Det oplyser Coop i en pressemeddelelse.

Jens Romundstad er en af flere i Coops organisation, der fratræder sin stilling som led i, at den nye topchef i Coop, Kræn Østergård Nielsen, ifølge Finans ønskede at sætte sit eget ledelseshold.

Jens Romundstad blev landskendt i Danmark, da han deltog i den første udgave af 'Robinson Ekspeditionen' i 1998, men siden da har han dedikeret sig til en karriere i dagligvarebranchen. Vejen mod topposten gik blandt andet gennem en HR-stilling i Dagrofa, inden han blev HR-chef i Fakta.

Siden blev han i februar sidste år HR-direktør for hele Coop, men den stilling er han altså nu fratrådt.

Biker-Jens får nyt job

Jens Romundstad blev kendt for sin rolle som den populære Biker-Jens i 'Robinson Ekspeditionen' i 90'erne. Arkivfoto: Søren Osgood

Store ændringer i Coop

Coop oplyser i pressemeddelelsen, at man skærer kraftigt ned i hovedkontorsfunktionerne og i stedet rykker flere folk ud i de forskellige kæder. Konkret betyder det, at hovedkontorsfunktionerne bliver reduceret med 70 stillinger, mens der oprettes 40 nye ude i kæderne.

Ændringerne sker ifølge Coop for at gøre virksomheden mere decentral og for at få kompetencerne ud tættere på kunderne. Kæderne har derfor fremover direkte reference til Kræn Østergård Nielsen.

- Vi står i den måske hårdeste konkurrencesituation nogensinde. Vores svar skal være, at vi vil være den virksomhed, hvor kunderne oplever, at de får mest for deres penge. Som kundeejet virksomhed skal vi være de bedste til at lytte til kunderne og bedst til at leve op til deres ønsker, lyder det fra direktøren i pressemeddelelsen.

Blandt andet får Kvickly, Superbrugsen og Dagli'Brugsen nu en samlet direktør, som bliver Allan Kristoffersen, der kommer fra en direktør-stilling i Matas. Derudover får de tre kæder hver især deres egen kædedirektør.

Både Irma og Coop 365 og Fakta får ny direktør i den store Coop-rokade, og en række andre direktørstillinger får ligeledes nye ansigter. Nogle stillinger genbesættes, mens det ikke er tilfældet for andre.

'Det er nødvendigt'

Jens Romundstads nu tidligere stilling som HR-direktør skal dog genbesættes, og Coop er i gang med at søge efter en afløser.

- Vi må desværre sige farvel til meget dygtige og engagerede medarbejdere. Men med de store udfordringer, hele dagligvarehandelen står foran, hvor vi i Coop investerer massivt i bedre kundeoplevelser, grøn omstilling og ny teknologi, der kan styrke kundernes oplevelse, når de handler hos os, er det nødvendigt, at vi bruger færre ressourcer i baglandet og flere tættere på kunderne, lyder det fra Kræn Østergaard Nielsen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Jens Romundstad.