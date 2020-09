Bilgigant får millionbøde for fiflen med salgstallene

Luksusbilproducenten BMW skal betale en klækkelig bøde.

18 millioner amerikanske dollars - svarende til cirka 115 millioner danske kroner - må de af med, efter det er kommet frem, at de har pyntet på deres salgstal gennem fem år.

Det meddeler det amerikanske uafhængige finanstilsyn Securities and Exchange Commission, skriver CNN.

Sidste punktum i undersøgelsen blev sat sidste år, hvor det blev gjort klart, at BMW har gjort brug af en såkaldt 'bank' med ikke-rapportede bilsalg for at nå de månedlige salgsmål på papiret.

Altså har BMW haft nogle salg i skuffen, de har kunne melde ind i de måneder, det så mindre godt ud.

Falsk førende position

Ifølge Securities and Exchange Commission har den her bank gjort det muligt for BMW at have en førende position på salgsmarkedet sammenlignet med andre bilvirksomheder.

Millionbøden er et resultat af et forlig mellem Securities and Exchange Commission og BMW.

I 2019 fik Fiat Chrysler en lignende bøde på 40 millioner dollars, hvor de ikke-rapporterede salg blev gemt til de måneder, hvor det gik mindre godt med salgene.