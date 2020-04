Bill Gates: Få lande har håndteret coronakrise dygtigt

Verdens regeringer var uforberedte på coronavirus, siger milliardæren og filantropen Bill Gates til BBC i en kritik rettet mod verdens politiske ledere. Han siger, at de fleste lande har forsømt at forberede sig på en pandemi.

- Meget få lande vil få topkarakterer for deres reaktioner og indsats under krisen, siger Gates.

Han har for nylig trukket sig fra bestyrelsen i Microsoft for at få mere tid til sit filantropiske arbejde for global sundhed og uddannelse.

Den 64-årige Bill Gates, der sammen med Paul Allen grundlagde Microsoft i 1975, advarer om, at en vaccine mod det nye coronavirus stadig kan ligge 18 måneder ude i fremtiden.

- Mere skulle have været gjort for at forberede en bekæmpelse af en pandemi, siger han og nævner blandt andet, at en global pandemi kunne have været simuleret, så landene ville have stået bedre rustet.

Medstifteren af Microsoft siger videre, at politiske ledere burde have prioriteret investeringer i testudstyr, værnemidler og hospitalsudstyr tidligere end det skete, da virusset først var blevet kendt i Kina.

På globalt plan er mindst 1.7 millioner blevet inficeret, og over 102.000 er døde.

404.000 er kommet sig over at være blevet inficeret, viser tal fra Johns Hopkins Universitet.

Men disse tal giver ifølge mange forskere ikke et sandfærdigt billede at udbruddets virkelige omfang på grund af begrænsede test og svingende optællinger.

- Vi havde ikke forberedt os på dette med øvelser. Så vi står på ukendt territorium, siger Gates.

- Med investeringer kunne vi have sikret øjeblikkelige diagnoser og udvikling af medicin og vaccine på den halve tid. Nu improviserer vi os gennem krisen, og det vil tage og langt længere tid, selv om forskere og læger gør en heroisk indsats.

Gates påpeger, at der i forhold til militære manøvrer, hvor man forbereder sig omhyggeligt på krige for at kunne udkæmpe dem bedst muligt, så blev der gjort uforståeligt lidt som forberedelse på en pandemi, som var en større risiko end krig.

Gates står sammen med sin hustru, Melinda, bag Bill & Melinda Gates Foundation, der ifølge magasinet Forbes er verdens største private velgørenhedsorganisation.

Melinda Gates siger, at verden formentligt kan blive permanent ændret af pandemien, og hun forudsiger, at der kan komme flere udbrud som dette.

Til dags dato har Bill Gates doneret Microsoft-aktier til en værdi af 35,8 milliarder dollar til sin og hustruens velgørende fond. Hans ejerandel i Microsoft er gennem årene nedbragt til lige godt én procent.