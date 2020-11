Black friday giver 'den største e-handelsuge nogensinde'

På landets største webshops svingede danskerne på årets black friday ikke dankortet lige så meget som sidste år.

I år havde mange netbutikker dog valgt at sprede tilbuddene ud over ugen, og det ser ud til at have givet pote.

Salget i de 100 største webshops, som Nets leverer betalingsløsning til, blev i hvert fald sidste uge løftet 20 procent.

- Vi har simpelthen set stigninger hele ugen - på nær fredag - hvilket sætter barren højt for næste års black week, siger Nets' marketingchef, Natalia Laursen, i en kommentar på Nets' hjemmeside.

Fredag købte danskerne for 14 procent mindre end sidste år, men lørdag og søndag steg salget henholdsvis 67 og 53 procent.

Fredag morgen åbnede butikkerne op til black friday. Denne tradition, som stammer fra USA, indleder julesalget efter den amerikanske helligdag thanksgiving. Landets største indkøbscenter, Fields, åbnede allerede klokken 06.00 i fredags. Arkivfoto: Jonas Olufson

Dansk gigant i kæmpe problemer: Kan først levere gaver efter jul

Mandag til og med torsdag var salget hver dag mellem 26 og 61 procent højere end den samme dag året før.

Danskerne har også været flittige til at bruge betalingsløsningen MobilePay.

Salget på black friday var stort set det samme som sidste år. Men over hele ugen blev salget løftet tæt på 50 procent til 1,2 milliarder kroner.

Det får MobilePay til i en pressemeddelelse at kalde tilbudsugen for 'den største e-handelsuge nogensinde'.

- Black friday er nu virkelig blevet til black week. Indkøbene er fordelt ud over hele ugen - selvfølgelig også fordi mange af butikkerne nu kører med tilbud hele ugen, siger direktør Claus Bunkenborg.

Black friday afsløret: Så meget sparer du

Danskerne swipede i ugens løb cirka to millioner gang til højre for at betale for deres køb.

Ifølge Mobilepay tyder det på, at tjenesten blev benyttet hver anden gang, danskerne handlede ind i løbet af black week.

Han peger på, at myndighedernes coronaretningslinjer har skubbet mere salg over på nettet i år. Derudover kan udbetalingen af de tre ugers indefrosne feriepenge have bidraget, mener han.

Black friday har de seneste år udviklet sig til en af de største shoppedage - og nu også uger - i Danmark.

Fænomenet kommer oprindeligt fra USA, hvor den traditionelt indleder julesalget. Den finder sted dagen efter helligdagen thanksgiving, der fejres den fjerde torsdag i november.

Porno for livet: Frækt Black Friday-stunt