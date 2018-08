Blodbad på børsen: Dansk gigant falder 7,7 milliarder i værdi

Efter en overraskende nedjustering mandag fælder investorerne en hård dom over Pandoras aktier tirsdag

Aktierne i Pandora falder med 16 procent tirsdag efter en nedjustering mandag aften. Faldet sænker markedsværdien af Pandora med 7,7 milliarder kroner.

Efter fem minutters handel kostede en aktie i Pandora 360 kroner mod 430 kroner, da børsen lukkede klokken 17 mandag.

Kort efter børsen lukkede udsendte Pandora en meddelelse om, at den lovede vækst ikke længere forventes at komme i år.

For 2018 venter Pandora nu kun en omsætningsvækst på 4-7 procent i lokal valuta mod tidligere 7-10 procent.

Se også: Dansk gigant i kæmpe fyringsrunde: Flere hundrede afskediget

Forventningerne til EBITDA-marginen - den del af omsætning, der bliver til driftsresultat - blev desuden sænket til cirka 32 procent fra før cirka 35 procent.

- Det ser ikke positivt ud, når man har en kapitalmarkedsdag i januar, hvor man annoncerer langsigtede finansielle målsætninger, at man her otte måneder senere skal ud at nedjustere sine forventninger og skaber fuldstændig tvivl om den langsigtede vækst, sagde Sydbanks Pandora-analytiker Søren Løntoft Hansen mandag aften og fortsatte:

- Det giver selvfølgelig et tillidsbrud for investorerne og markedet.

Se også: Pandora sænker forventningerne til salget i 2018