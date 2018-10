Blodrøde tal: Skrækkelig åbning for danske aktier

Rødt fra top til bund.

Det er virkeligheden på det danske C25-indeks, der åbnede torsdag morgen klokken ni. Her efter små 25 minutter efter åbningen er det samlede marked faldet med i omegnen af to procent.

Værst er det gået udover Bavarian Nordic, Pandora, Genmab og Ambu, der alle har oplevet betydende fald.

Som altid på aktiemarked stiger og falder aktierne konstant. Derfor er det svært at give et konkret tal på, hvor meget de forskellige aktier falder, men efter knap en halv time er billedet tydeligt.

Det har været en grim åbning.

Faldene kommer i kølvandet på den brutale onsdag på Wall Street. Dow Jones-indekset faldt med 831,83 point - svarende til 3,1 procent, mens S&P 500-indekset faldt 3,3 procent. Stemningen har dog formentlig været dårligst hos folk med Nasdaq-aktier.

Indekset oplevede et dyk på fire procent, og det gør det samlet set til den værste dag i otte måneder, og samtidig dagen med det tredje største fald nogensinde.

Også i Asien var der blodrøde tal på aktiemarked, og det har nu spredt sig til Europa. Børsen i Oslo er åbnet 3 procent lavere, mens markedet i Stockholm er faldet med 1,7 procent.

Ekspert: Trump spiller en rolle

Ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank skyldes faldet aggressive kommentarer fra Donald Trump.

- Det sømmer sig ikke for en præsident at anfægte de beslutninger, der bliver taget i forbundsbanken.

- Det bliver investorerne nervøse over, for det viser, at Trump ikke fuldt ud har forstået spillereglerne på de finansielle markeder, siger han til Ritzau.

Samtidig er investorerne nervøse for højere renter i USA, hvilket er med til at gøre aktier mindre attraktive.

- Og så er det med til at fremhæve, at efter 10 år, hvor penge næsten har været gratis at komme i nærheden af, hvor renter har været ultralave, så skal man til at betale noget for penge, vurderer Jacob Pedersen.

Opdateres...