B&O-aktien styrtdykker

Bang & Olufsen-aktien falder onsdag morgen omkring 18 procent.

Det sker, efter at tv- og elektronikproducenten tirsdag aften nedjusterede sine forventninger for fjerde gang inden for samme år.

Med kursfaldet har Bang & Olufsen tabt cirka 300 millioner kroner af sin markedsværdi, som nu lyder på i underkanten af 1,4 milliarder kroner.

Nedjusteringen fra selskabet betyder, at det for det igangværende regnskabsår 2019/20, som løber til udgangen af maj næste år, nu venter et fald i salget på 13 til 18 procent.

Tidligere havde selskabet en anderledes positiv forventning om en "encifret vækst" i omsætningen.

Ifølge Kristian Teär, administrerende direktør i Bang & Olufsen, har selskabets svigtende salg baggrund i flere faktorer.

Ikke tilfredsstillende

Blandt andet har salget hos de partnere, der sælger produkter til forbrugerne, ikke været tilfredsstillende.

- Den strategiske retning er uændret, men det står klart, at der skal ske en fundamental ændring af salgs- og marketingsindsatsen og skabes en kultur, hvor vi er tættere på kunder og partnere, siger Kristian Teär i en meddelelse.

Problemet for Bang & Olufsen er ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, at selskabets konkurrenter har halet ind på det.

Han vurderer, at den danske tv- og elektronikproducent ikke længere har de spydspidskompetencer, som kunderne før i tiden var villige til at betale ekstra for.

Umiddelbart ser Per Hansen to veje ud af problemerne for Bang & Olufsen.

Enten skal selskabet kaste sig ud i det hårde arbejde og selvstændigt forsøge at genvinde sin plads i markedet, eller også skal selskabet sætte sin lid til partnerskaber med andre virksomheder.

Ikke realistisk

Her og nu vurderer investeringsøkonomen den sidste af mulighederne for den mest realistiske.

- Jeg tænker ikke, at det længere er særligt realistisk, at Bang & Olufsen med egen kraft kan forblive selvstændig.

- Derfor er man nødt til at forsøge, om man kan maksimere værdierne for ejerne, investorerne og aktionærerne. Og det handler om, at Bang & Olufsen skal være en del af noget større, siger Per Hansen.

Sammen med tirsdagens nedjustering fortalte Bang & Olufsen, at selskabet 3. april til næste år vil holde kapitalmarkedsdag.

Her vil ledelsen præsentere en treårsplan med initiativer, som skal styrke selskabet på lang sigt.