Bøf-kongen giver millionrabat på monster-villa

Nedturen for den kriseramte bøfkæde Jensens Bøfhus og ejeren Palle Skov Jensen vil ingen ende tage.

Tidligere på året skrev Ekstra Bladet, at Jensens Bøfhus har måtte lukke en fjerdedel af sine restauranter. I alt ni på to år.

Om det faktum knytter sig til, at Palle Skov Jensen i 2018 også satte sin monstervilla i Odense til salg for svimlende 28,5 millioner, er uvist. Faktum er dog, at prisen på Odenses dyreste bolig nu ikke er så dyr længere.

I alt 5,5 millioner er skåret af prisen, så den nu koster 23 millioner.

Det skriver Fyens.

Kort tid på markedet

Bøf-kongens patriciervilla rummer i alt 717 kvadratmeter fordelt på tre etager med en grund på 3.400 kvadratmeter direkte ned til Odense Å.

Villaen har været på markedet siden april 2018.

Nedturen for Jensens Bøfhus September 2014 får Jensens Bøfhus i Højesteret medhold i, at fiskrestauranten Jensens Fiskehus fra Sæby ikke også kunne hedde Jensens. Det udløser en kæmpe shitstorm. I 2016 sætter han bøfkæden til salg. På dette tidspunkt skylder han banken SEB 228 millioner kroner. Underskuddet lander på 56 millioner kroner og flere restauranter sættes til salg. I 2017 lyder underskuddet på 31 millioner kroner. Her fratræder Palle Skov Jensen som direktør, og Dorte Gleie tager over. Man forsøger at ændre sit koncept med nyt menukort og nye priser. I efteråret får bøfkæden økonomisk hjælp af en lang række erhvervsfolk fra Fyn. I 2018 sætter Palle Skov Jensen sin private villa til salg for 28,5 millioner kroner og sælger en kæmpe jagt-ejendom til milliardæren Lars Larsen. Her lyder underskuddet på hele 157 millioner kroner. Vis mere Luk

I 2017 satte Palle Skov Jensen sin jagtejendom nær Bogense til salg for 59 millioner kroner.

Her måtte han også sænke prisen med ti millioner.

Ejendommen blev derefter solgt til Vision Properties, der blandt andet ejes af Lars Larsen, ejer af Jysk.