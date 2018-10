Bøfkongen abdicerer: Rigmænd overtager Jensen Bøfhus

Otte fynske, rige erhvervsfolk har overtaget Jensens Bøfhus og alle tilhørende selskaber.

Den hidtidige ejer, Palle Skov Jensen, er nu helt ude af koncernen, og han forlader bestyrelsen i forbindelse med overtagelsen. Det skriver avisen Danmark.

Forrest i investorgruppen står Steen Haustrup, der sammen med den lokale advokat Jørn Bonnesen, var initiativtager til redningsaktionen, som de søsatte sidste efterår med et ekstraordinært millionlån.

- De 1100 medarbejdere har ydet en flot og loyal indsats gennem hele turnaround-processen, og de positive resultater gennem den seneste tid er med til, at vi ser stort potentiale for virksomhedens fremtid, siger Steen Haustrup til avisen Danmark.

Palle Skov Jensen har hidtil været eneejer af virksomheden, som han stiftede for mere end 30 år siden.

Salget kommet efter en årrække med katastroferegnskaber for bøfkæden.

Palle Skov Jensen, som for nylig fyldte 65, ønsker ikke at udtale sig. Men i en pressemeddelelse giver han dog udtryk for optimisme i forhold til bøfkæden.

- De seneste måneders aktiv markedsføring af bøfhusene viser der er plads til Jensens Bøfhus i markedet. Nu har jeg i 34 år arbejdet med at skabe en familievenlig bøfrestaurant som millioner af gæster har været og er glade for. Udviklingen viser for mig, at bøfhusene fortsat er bæredygtige, og at markedet efterspørger konceptet, siger Palle Skov Jensen.

Nedturen for Jensens Bøfhus September 2014 får Jensens Bøfhus i Højesteret medhold i, at fiskrestauranten Jensens Fiskehus fra Sæby ikke også kunne hedde Jensens. Det udløser en kæmpe shitstorm. I 2016 sætter han bøfkæden til salg. På dette tidspunkt skylder han banken SEB 228 millioner kroner. Underskuddet lander på 56 millioner kroner og flere restauranter sættes til salg. I 2017 lyder underskuddet på 31 millioner kroner. Her fratræder Palle Skov Jensen som direktør, og Dorte Gleie tager over. Man forsøger at ændre sit koncept med nyt menukort og nye priser. I efteråret får bøfkæden økonomisk hjælp af en lang række erhvervsfolk fra Fyn. I 2018 sætter Palle Skov Jensen sin private villa til salg for 28,5 millioner kroner og sælger en kæmpe jagt-ejendom til milliardæren Lars Larsen. Her lyder underskuddet på hele 157 millioner kroner. Vis mere Luk

