Børserne i Asien åbner i godt humør efter Biden-sejr

De toneangivende børser i Asien åbnede mandag i plus, efter at Joe Biden i weekenden vandt præsidentvalget i USA.

Nikkei-indekset på børsen i Tokyo steg 1,13 procent i den tidlige handel, mens det bredere Topix-indeks startede dagen med en stigning på 0,90 procent.

Den positive åbning på markederne i Tokyo kom, efter at det amerikanske marked afsluttede sin bedste uge siden april, omend fredagen på Wall Street var en smule lunken, da optællingen af stemmer efter præsidentvalget stadig var i gang.

Ifølge SBI Securities ventes de globale markeder at stige i håb om nye økonomiske tiltag under Joe Bidens præsidentskab.

I Hongkong lagde Hang Seng-indekset mandag ud med en stigning på 1,73 procent.

Også i fastlands-Kina var der opsving. Composite-indekset i Shanghai var oppe med 0,52 procent fra start, mens Composite-indekset i Shenzhen steg 0,55 procent.

Det er ventet, at også Wall Street åbner i plus, når de amerikanske aktiehandlere mandag eftermiddag dansk tid indleder arbejdsugen.

Søndag steg værdien af futures-priser for december-kontrakter på aktieindekset Dow Jones 0,5 procent. De tilsvarende futures-priser steg med 0,6 procent på Nasdaq og 0,5 procent på S & P 500.

En futures-kontrakt er et finansielt produkt, som giver investorer mulighed for at købe eller sælge et aktiv til et bestemt beløb på en bestemt fremtidig dato.

Futures-kontrakter tegner således et generelt billede af udviklingen på finansmarkederne, før handlen åbner.