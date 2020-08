Boliger omkring omstridt højhus skal nu undersøges

Ved du noget om sagen eller tilfælde af groft byggesjusk, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk.

Heimstaden vil have undersøgt to bebyggelser, selskabet allerede har købt af entreprenøren Bach Gruppen, der netop nu efterforskes af politiet på grund af deres byggeri af et 86-meters højhus.

Det fremgår af en mail fra Heimstaden til lejerne i bebyggelserne Eddagård og Helgagård, som Ekstra Bladet har set.

'For at der ikke kan efterlades den mindst tvivl, igangsætter vi nu vores egen, uafhængige undersøgelse på Eddagård og Helgagård,' lyder det i mailen.

Men lejerne, der bor lige ved siden af højhuset på grunden Faste Batteri, skal ikke være nervøse.

'Vi har ingen grund til at tro, at forholdet skulle vedrøre andet end netop Njalstårnet. Det er yderst vigtigt for os at understrege, at sagen ikke påvirker jeres boliger,' skriver den svenske ejendomsinvestor i mailen

Se også: Rapport afslører: Genbrugs-beton brugt til højhus

15-20 år

Viborgselskabet Bach Gruppen er blevet genstand for en politiefterforskning, efter prøver har vist, at betonen brugt til højhusets fundament er væsentligt dårligere, end hvad der var foreskrevet til byggeriet, samt hvad entreprenøren har hævdet at have brugt.

Se også: Mary kan se højhus fra stuen: - Det er skræmmende

Skulle det vise sig, at der er brugt samme type beton, som der er konstateret i fundamentet til højhuset, kan det på sigt give problemer for lejerne i de to ejendomme på få etager.

'I det tilfælde, at der skulle være brugt beton med tilsvarende svagheder på jeres ejendom, vil det tage 15-20 år, før det potentielt vil give udfordringer - og under forudsætning af, at der ikke forinden er iværksat tiltag for at eliminere problemet.

'Dette vil vi selvfølgelig have fokus på at håndtere, inden det når så langt,' lyder det videre i mailen.

Se også: 90 meters højhus: Beton normalt brugt til parcelhuse fundet i fundament

Ikke besluttet

Den svenske ejendomsinvestor har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan de præcis vil få undersøgt betonen i Helgagård og Eddagård, skriver administrerende direktør for Heimstaden Danmark Michael B. Hansen i en mail.

'Vi er i gang med at afdække processen for undersøgelsen af den anvendte beton på de øvrige ejendomme, sammen med vores byggetekniske rådgivere, herunder at få et uvildigt, akkrediteret institut til at foretage analyse af betonen. Den type undersøgelser tager typisk et par måneder, til vi har resultatet.'

Se også: Entreprenør starter intern efterforskning af prestigebyggeri

Heimstaden og Bach Gruppen er enige om en handel, når højhuset står færdigt.

Hvorvidt afsløringerne af fundamentets beskaffenhed har nogen indflydelse på, om den store ejendomsinvestor fortsat vil købe højhuset, vil de ikke svare på.

'Som sagt har vi aftale om at overtage et såkaldt ”nøglefærdigt projekt”. Det vil sige, at vi overtager en færdigbygget og myndighedsgodkendt ejendom, når den står klar,' skriver direktøren.