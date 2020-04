Boligmarkedet på lavt blus: Færre til salg-skilte end normalt

Foråret plejer normalt at være et tidspunkt, hvor mange sætter boligen til salg, men coronavirusset har betydet færre til-salg-skilte end normalt.

Ved indgangen til april var der 33.725 huse til salg, mens tallet var 7141 for lejligheder.

Det er et fald på 3,4 procent for huse sammenlignet med sidste år, mens dykket er 10,5 procent for lejligheder.

Det viser tal fra Boligsiden.dk, der samler al information om boligannoncer- og salg fra landets ejendomsmæglere og har flere af de store kæder i ejerkredsen.

- Det er ikke så mange nye sælgere, som vi normalt oplever på denne tid af året, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom hos Boligsiden.dk

- Det skyldes, at mange boliginteresserede stoppede op, da Danmark lukkede ned, hvilket er helt naturligt og forståeligt.

- Men det er vigtigt at understrege, at alting ikke er gået i stå, siger hun i en skriftlig kommentar.

Endnu større er faldet i antallet af sommerhuse med til-salg-skilte, som ved starten af april lå på 8498, hvilket er knap 17 procent lavere end året før.

Ser man på udviklingen den seneste måned, er udbuddet af boliger steget 1-2 procent samlet set, og det hænger også sammen med, at salget i øjeblikket kører på meget lavt blus på grund af coronaudbruddet.

- Vi oplever, at alle parter på boligmarkedet i øjeblikket bruger ekstra tid på at tænke sig om og på at forberede sig på sit køb eller salg og generelt afventer udviklingen i samfundet, siger Birgit Daetz.

- Men der vil fortsat være købere, der har brug for en ny bolig, ligesom der vil være sælgere, der af forskellige årsager skal af med deres bolig. Derfor vil der også fortsat blive handlet boliger - om end i et lavere tempo lige nu, siger hun.