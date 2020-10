Boligsalg slår rekord: Historisk år i sigte

Boligsalget i Danmark har aldrig set bedre ud.

For selv om coronakrisen fortsat gør ondt mange steder i den danske økonomi, er der mere end godt gang i boligmarkedet.

I tredje kvartal har salget af boliger faktisk været det højeste, i de ti år Boligsiden har ført statistik med boligsalget. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Rekord-år

Fordelt over huse, ejerlejligheder og sommerhuse er der i kvartalet blevet solgt i alt 26.020 boliger. Det er mere end i andet kvartal, der hidtil havde rekorden.

- Det er en ret usædvanlig udvikling, som vi i øjeblikket er vidner til, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Salget af villaer og rækkehuse ligger i tredje kvartal 20 procent højere end i samme periode sidste år, og for ejerlejligheder ser vi et salg, der er steget med 22 procent sammenlignet med tredje kvartal sidste år.

- Det er en meget markant udvikling, fortæller hun.

For sommerhuse er stigningen fra tredje kvartal sidste år til tredje kvartal i år på hele 31 procent. Bag stigningen ligger et salg på 4217 sommerhuse.

De mange bolighandler finder sted, selv om det generelt set er blevet dyrere at købe bolig.

Handles overalt

For eksempel har de gennemsnitlige priser per kvadratmeter for ejerlejligheder rundet et rekordhøjt niveau på 30.000 kroner.

Boligøkonomen bemærker også, at de mange bolighandler ikke kun er koncentreret om de traditionelt populære markeder tættest på hovedstaden.

- Ser vi på de områder, hvor der har været flest hushandler indtil videre i 2020, er det i kommuner som Furesø, Syddjurs og Vordingborg, at salget af huse er steget mest i forhold til sidste år.

- Hushandlerne har med andre ord spredt sig til store dele af landet, siger Birgit Daetz.

Siden årsskiftet er der solgt 69.603 boliger.

Dermed er der gode chancer for, at salget kan nå at overgå rekorden fra sidste år på 78.873, vurderer boligøkonomen.

Men salget i fjerde kvartal kommer næppe til at overgå salget fra tredje kvartal.

- Når vi kigger på tallene, så kan vi se, at interessen for at købe hus generelt bliver mindre i fjerde kvartal end i de første tre kvartaler af året.

- Så vi skal ikke regne med en ny kvartalsrekord, når vi kommer ud af fjerde kvartal, siger Birgit Daetz.

