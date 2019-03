BonBon-Land bløder og bløder

BonBon-Land, forlystelsesparken i Holme-Olstrup på Sydsjælland, fortsætter en mere end en ti gammel trend med at give underskud. Det viser regnskabet for året 2017/18, der er netop er offentliggjort.

Det på trods af, at sommeren i 2018 var ekstremt solrig og varm.

Selskabet mener dog, at det kan begynde at give overskud om få år.

- Tabet er blevet reduceret med 39 procent, hvilket passer med den langsigtede plan.

- Ledelsen arbejder på at implementere operationelle forbedringer, inklusive nye investeringer i aktiviteter designet til at sikre den fremtidige udvikling, skriver BonBon-Land i sit regnskab for regnskabsåret, der sluttede med september.

Selskabet, der ikke oplyser omsætningstal, fik en lille fremgang i bruttoresultatet sidste år til 28,7 millioner kroner. Bruttoresultatet er det, der er tilbage, når basale udgifter til eksempelvis råvarer er trukket fra.

Foto: Jacob Ehrbahn

Underskuddet landede dog fremgangen til trods på 4,2 millioner kroner.

Ifølge regnskabsdatabasen BIQ har BonBon-Land ikke givet overskud siden 2006, hvor der kunne sættes 743.000 kroner ind på bankbogen.

- Ledelsen forventer et positivt resultat inden for to år, skriver selskabet i sit regnskab.

BonBon-Land blev startet af BonBons stifter, Michael Spangsberg, i starten af 1990'erne. Han solgte dog sin del til Parques Reunidos, en forlystelsesparkejer ejet af en kapitalfond i 2007.

Siden da har BonBon-Land været under kapitalfondsejerskab, for nuværende kapitalfonden Centaur, der ejer BonBon-Land via selskabet Centaur Holding Denmark, der igen er ejet af Centaur Nederland 2 B.V.

Michael Spangsberg har siden startet et succesfuldt flødebollefirma i eget navn.