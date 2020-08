Booking.com skal fyre hver fjerde på grund af coronakrisen

Det globale coronaudbrud har givet et stort fald i antallet af hotelovernatninger.

Det mærker man tydeligt hos ejeren af Booking.com, der er en hjemmeside, som hjælper hoteller med at udleje værelser til gæster.

For at klare sig gennem krisen er der ifølge ejeren behov for at skære staben hos Booking.com med 25 procent. Det svarer til cirka 4000 personer.

Det skriver det finansielle nyhedsbureau Bloomberg.

Hos ejeren af Booking.com, Booking Holdings, kalder administrerende direktør Glenn Fogel de seneste fem måneder for 'den største sociale og økonomiske krise i vores levetid'.

Ifølge ham har coronapandemien ramt selskabernes forretning hårdt, og den brede rejseindustri fortsætter med at være under 'betydeligt pres'.

Booking Holdings har aktiviteter i mere end 65 lande. Den samlede virksomhed består af fem større forretninger og omkring 26.000 medarbejdere.

Selskabet Booking.com er den største forretning under Booking Holdings med sine omkring 17.500 medarbejdere.

Coronaudbruddet har også ramt andre store selskaber inden for den globale rejse- og turistbranche.

Eksempelvis har Airbnb og Tripadvisor tidligere i år sagt farvel til en fjerdel af deres medarbejdere, skriver Bloomberg.

Også Expedia, der ligesom de andre selskaber tilbyder løsninger til rejsende, har været hårdt ramt. I selskabets andet kvartal faldt omsætningen med hele 82 procent.

Efterfølgende har Peter Kern, administrerende direktør hos Expedia, udtalt, at det 'formentlig var det værste kvartal i rejseindustrien nogensinde i nyere tid'.