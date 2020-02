Boozt smed 9000 kunder ud: Sådan går det nu

I fjor blokerede den dansk-svenske modeportal Boozt.com adgangen for 9000 kunder, der havde handlet 'uetisk' i internetbutikken ved eksempelvis skamløst at misbruge muligheden for at returnere varer portofrit.

- Jeg ser nogle, som har købt 300 gange og har returneret 298. Der har de ikke haft et formål om at købe noget for at bruge det, forklarede Peter G. Jørgensen, der er salgs- og marketingschef i firmaet, til Danmarks Radio.

- Vi ser også, at nogle køber en jakke, hvor de får et gratis tørklæde med. De returnerer så jakken, og det er helt okay. Men der er altså andre, som benytter sig 77 gange af muligheden for at få en 'free gift' uden at beholde de varer, der er blevet købt, lød det fra salgschefen.

Blokeringen af de mange kunder var ingen dårlig idé.

- Samlet set har det været meget positivt for virksomheden, siger Hermann Haraldsson, administrerende direktør for Boozt til branchemediet Detailfolk.dk.

I 2019 nåede modeportalen en omsætning på 3,4 milliarder svenske kroner - en markant fremgang i forhold til året før, hvor omsætningen var 2,9 milliarder svenske kroner.

Resultatet steg fra 43 til 55 mio.kr.