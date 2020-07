Briter sikrer sig 90 millioner doser af mulige coronavacciner

Storbritannien har mandag underskrevet aftaler, der sikrer landet 90 millioner doser af potentielle vacciner mod covid-19, som er sygdommen forårsaget af coronavirus.

Det oplyser landets erhvervsministerium.

Landet har indgået to aftaler. Den ene er med biotech-selskaberne Pfizer og BioNTech, der sammen er ved at udvikle en vaccine mod covid-19. Denne mulige vaccine har Storbritannien sikret sig 30 millioner doser af.

Dertil er der indgået en aftale med franske Valneva om 60 millioner doser af den vaccine, som selskabet er ved at udvikle.

Der er en klausul, som gør det muligt at få 40 millioner yderligere, såfremt vaccinen viser sig at være sikker og effektiv, oplyser ministeriet.

I øjeblikket er der ikke nogen virkende vaccine mod covid-19. Storbritannien har dog sikret sig tre forskellige typer af mulige vacciner - i alt 230 millioner mulige doser.

- Dette nye partnerskab med nogle af verdens fremmeste lægemiddel- og vaccineselskaber vil sikre, at Storbritannien har den bedst mulige chance for at sikre en vaccine, som beskytter dem, der er mest udsat, siger erhvervsminister Alok Sharma.

De økonomiske aspekter af de indgåede aftaler er ikke oplyst.