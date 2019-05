Britisk gigant på vej mod konkurs: 25.000 jobs i fare

Den britiske stålgigant British Steel har svært ved at sikre sin økonomiske fremtid

Den store britiske stålvirksomhed British Steel står foran en truende konkurs.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Sky News.

Konkursen kommer, efter at det ikke er lykkedes virksomhedens ejere, Greybull Capital, at sikre sig yderligere tilskud fra den britiske regering.

Omkring 5000 mennesker er ansat direkte i British Steel, mens omkring 20.000 andre er ansat i virksomheder, som er forbundet til produktionen på British Steel.

Allerede onsdag skal der have været afholdt et retsmøde, hvor giganten er blevet erklæret konkurs.

British Steel er tidligere blevet bevilliget et lån på 120 millioner pund (godt en milliard kroner) fra regeringen til at betale en kulstofregning fra EU, men virksomheden havde ansøgt om at låne yderligere 30 millioner pund (omkring 250 millioner kroner).

Nødråbet om yderligere støtte er kommet i kølvandet på, at virksomheden er blevet presset som følge af den forestående brexit, og fordi de er blevet presset af billig stål fra Kina.

Ifølge Sky News havde regeringen til gengæld for støtten krævet større investerings-garantier fra Greybull.

Greg Clark, den britiske erhvervsminister, fortæller, at det ville have været et brud på EU's lovgivning om statsstøtte, hvis regeringen havde støttet British Steel yderligere.

Kuratoren skal nu arbejde på at sikre fremtiden for det, der er tilbage af British Steel.

- Virksomheden vil under konkursbehandlingen fortsætte med at handle og forsyne sine kunder, mens jeg overvejer virksomhedens muligheder. Personalet er blevet betalt og vil fortsætte med at være ansat, siger kuratoren.

Oppositionspartiet Labour har tidligere ønsket, at staten skulle overtage virksomheden af bekymring for den forestående konkurs.

British Steel er den næststørste producent af stål i Storbritannien.