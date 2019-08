Butikskæde bløder: Lukker forretninger og fyrer medarbejdere

For danske musikudøvere bliver det i fremtiden sværere at erhverve instrumenter og andet gear.

Danmarks førende leverandør af musikudstyr må nemlig dreje nøglen om i fire ud af fem af landets butikker.

Lukningerne betyder også, at en række af kædens medarbejdere i butikkerne i Aarhus, Odense, Esbjerg og Aalborg står til en fyreseddel.

Det skriver Børsen.

Årsagen er, at 4Sound i en årrække har kørt med underskud.

'Det er en tydelig trend, at kunderne stiller højere krav, og vi konstaterer at sortiment og service er stærke faktorer. Der er Megastores og E-handel bedst rustede til at møde disse øgede krav. ' skriver 4Sounds administrerende direktør, Patrik Johansson, blandt andet i en mail til Børsen.

I fremtiden vil det derfor kun være muligt at handle i butikken i København.

Ifølge BT har virksomheden ikke haft overskud siden 2012, mens man i 2018 præsenterede et underskud på 15 millioner kroner.

Hvor mange medarbejdere, der skal fyres, er endnu ikke oplyst.

Historisk butikskæde

4Sound blev i 2011 til via en af sammenslutning af Danmarks dengang førende leverandører af musikinstrumenter Musikhuset Aage Jensen og Eskildsen musik.

Musikhuset Aage Jensen, i musikkredse bare kendt som Aage, blev grundlagt i København i 1948, mens Eskildsen Musik blev grundlagt i Aalborg i 1966.

Begge firmaer har en lang og stolt historie. Eksempelvis kom Gasolin' ofte i Københavner-butikken i 70'erne.

Hvor mange medarbejdere, der skal fyres, er endnu ikke oplyst.