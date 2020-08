Byggefirma anklaget for bestikkelse går konkurs

Byggefirmaet V2C, der er anklaget i en sag om bestikkelse, har erklæret sig konkurs. Det skriver DR.

Firmaet oplyser på sin hjemmeside, at det har set sig nødsaget til at trække stikket.

- Det er med stort vemod, at vi i V2C ser os nødsaget til at informere vores trofaste kunder, gode samarbejdspartnere og netværk om, at V2C desværre ikke er i stand til at fortsætte driften, skriver byggefirmaet.

Firmaet er gået konkurs, mens det er involveret i en sag, der involverer mulig bestikkelse i forbindelse med et milliardbyggeri på Redmolen i Nordhavn i København.

Byggeprojektet omhandler 55.000 kvadratmeter og har en værdi af 2,6 milliarder kroner. Der skal efter planen opføres hotel, kontorer og boliger.

Det er pensionsselskabet PFA, der står i spidsen for projektet, men byggeriet er ikke gået i gang endnu.

PFA anmeldte i marts V2C og byggefirmaet WR Enterprise til politiet. Ifølge PFA havde V2C angiveligt forsøgt at få WR Enterprise til at indgå en aftale om returkommission.

Det er en type bestikkelse, hvor en entreprenør betaler en rådgiver penge for at få tildelt en kontrakt.

I juni blev fire mand sigtet i sagen. Københavns Politi oplyste i juni, at der er rejst sigtelser for seks millioner kroner. To af millionerne skal være blevet udbetalt.

Blandt de sigtede er ifølge DR Peer Kisbye, der er direktør og medejer af virksomheden.

Peer Kisbye erkendte i marts via sin advokat, at der er foregået returkommission mellem V2C og WR Entreprise.

Men han henviste ifølge DR til den nu tidligere medejer som vedkommende, der var skyld i den ulovlige aftale.