Carlsberg frifundet i gigantisk milliard-sag

Den danske bryggerigigant Carlsberg kan ånde lettet op, efter at en tysk domstol har frifundet virksomheden for karteldannelse i Tyskland.

Det oplyser Carlsbergs forsvarer i en pressemeddelelse ifølge Ritzau Finans.

- Retten har bekræftet, at Carlsberg ikke deltog i prisaftaler. Vi er glade for, at en langtrukken juridisk proces nu har nået sin afslutning, og at vi har den endelige afgørelse fra retten i Düsseldorf, lyder det fra forsvareren.

Sagens anklager havde krævet, at Carlsberg skulle betale 1,9 milliarder kroner i bøde. En bøde der var fire gange højere end den, den tyske konkurrencestyrelse i første omgang forlangte.

