Carlsberg laver kæmpe millioninvestering

Den danske bryggerigigant Carlsberg har i sinde at investere op mod 100 millioner euro (omkring 750 millioner kroner) i selskabets Kronenbourg-bryggeri i Obernai, der er Carlsbergs største bryggeri i Europa.

Det skriver Carlsberg i en pressemeddelelse.

Planerne blev formelt præsenteret onsdag i forbindelse med at blandt andre den franske præsident, Emmaniel Macrons, var på besøg på Ny Carlsberg Glyptotek i København.

- Vi er meget glade for at komme med denne annoncering i anledning af den franske præsidents besøg til Ny Carlsberg Glyptoteket. I dag er Carlsbergs rige arv og tætte bånd til Frankrig perfekt forenet med vores ambitioner om at investere yderligere i vores succesfulde franske virksomhed, siger Carlsbergs koncernchef Cees ’t Hart i pressemeddelelsen.

Ifølge Carlsberg vil investeringerne blandt andet medføre yderligere modernisering og kapacitetsforøgelser, mens det også vil kunne skabe forbedringer inden for miljø, sundhed og sikkerhed.

Carlsberg selv overtog Kronenbourg-bryggeriet i 2008. Siden har Carlsberg blandt andet haft international succes med øllen Kronenbourg 1664.

- For at fortsætte med at vokse skal vi investere, og dagens meddelelse er et bevis for vores fælles værdier og lovende vækstmuligheder, siger Cees 't Hart.

Under præsidentbesøget blev der tilsyneladende ikke skortet på drikkevarerne, og hvis de våde varer blev indtaget med det samme, må man krydse fingre for, at ingen skal ud at køre bil foreløbig.

En større delegation var onsdag på besøg på Ny Carlsberg Glyptotek. Foto: Martin Sylvest

Således blev gæsterne ifølge Carlsberg tilbudt Carlsberg, 1664 Blanc og en særlig udgave af Jacobsen Ensemble, som er brygget med fransk gær specifikt til den franske præsident.

Ifølge Carlsberg er det kun anden gang, en fransk præsident besøger Glyptoteket. Første gang var i 1908, da Carl Jacobsen, søn af Carlsberg-grundlægger J.C. Jacobsen, tog imod præsident Armand Fallières.