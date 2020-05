Carlsberg slår sig sammen med britisk bryggeri

Øl-giganten Carlsberg slår sine bryggeriaktiviteter i Storbritannien sammen med det britiske Marston Brewing Company.

Det skriver Finans.

Ifølge en pressemeddelelse fra de to selskaber bliver Carlsberg med 60 procent ejerskab den kontrollerende ejer af det fælles selskab, mens Marston får 40 procent af ejerskabet.

Carlsberg skal skyde op til 2,269 milliarder kroner ind i fællesforetagendet.

- Etableringen af et joint venture er et vigtigt skridt fremad for vores britiske forretning, siger Carlsbergs koncernchef, Cees 't Hart, i pressemeddelelsen.

- Den samlede mærkevare portefølje vil give os mulighed for at tilbyde en markant stærkere brand portefølje til vores britiske kunder og samtidig udvide distributionen til Marstons pub'er. Derudover vil den kombinerede forretning give vores kunder et bredere valg, større kapacitet, produktinnovation og markedsførings- og distributionseffektivitetsfordele, fortsætter han.

Handlen ventes gennemført med virkning fra andet halvdel af året.