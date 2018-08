Chef giver ansatte 10 pct. mere i løn: Jeg er tvunget til det

Oplever du store lønstigninger i din branche, eller har du måttet give dine ansatte store lønforhøjelser, så tip os på 1224@eb.dk

Mens lønudviklingen i dansk erhvervsliv generelt er opadgående, så er der i en bestemt branche endnu mere fart på end hos de andre.

Bygge- og anlægsbranchen har således oplevet det største lønhop blandt alle i 2. kvartal, viser ny lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Børsen.

Lønnen i branchen er helt konkret steget med 3,3 pct, mens lønomkostningerne generelt er steget med 2,6 pct.

En af dem, som har været med til at få lønnen op i branchen, er entreprenøren Bjarne Johansson, der ejer BJ Entreprise i Roskilde.

Han har ti ansatte som alle har fået lønforhøjelse.

- Jeg har givet mine ansatte 10 pct. mere i løn - det er voldsomt, men jeg har været tvunget til at gøre det for at holde på mine medarbejdere, siger Bjarne Johansson til Børsen.

Han advarer mod udviklingen.

- Det går for hurtigt. Der er fuld knald på maskineriet alle vegne i byggeriet, og i dag går det så hurtigt, at virksomhederne ligger og sjakrer mellem hinanden for at stjæle ansatte. Det er med til at presse lønningerne op, siger entreprenøren.