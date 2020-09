Chok i Bestseller: Ny chef er ude

I 1990'erne blev den erfarne journalist Niels Christian Jung kendt som manden, der afslørede omfattende doping i cykelsporten.

For to uger siden blev det dog offentliggjort, at han 1. oktober skulle skifte spor: Jung var blevet ansat som kommunikationschef hos modekoncernen Bestseller, der er ejet af milliardæren Anders Holch Povlsen.

Men jobskiftet er blevet annulleret, inden den nye chef overhovedet nåede at træde ind ad døren.

- Niels Christian Jung starter ikke hos os alligevel. Det handler om personlige årsager, siger Anders Holch Povlsen, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Hvem har truffet den beslutning?

- Det har han selv, siger Holch Povlsen.

Niels Christian Jung bekræfter i en kort mail til Ekstra Bladet, at han - på grund af personlige årsager - alligevel ikke starter hos Bestseller.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der blev taget flotte PR-billeder, da det for få uger siden blev offentliggjort, at Niels Christian Jung skulle starte hos Bestseller. Nu er ansættelsen annulleret. PR-foto

Pressesky koncern

Bestseller har i årevis været kendt som en virksomhed, der helst holder sig under for rampelyset.

Men det skulle 49-årige Niels Christian Jung - efter planen - have været med til at lave om på.

'Vi ønsker at kommunikere klart og præcist om de ting, der vedrører os og vores branche, og det kræver nogle nuancer. Vi har tiltro til, at Niels Christian med sin erfaring kan være med til at bygge den bro, der gør plads til netop dette,' udtalte Anders Holch Povlsen, da den nu annullerede ansættelse for to uger siden blev offentliggjort.

Artiklen fortsætter under billedet...

Niels Christian Jung (tv.) har i mange år lavet journalistik om cykelsporten. Her interviewer han rytteren Andy Schleck under Tour de France i 2011. Foto: Claus Bonnerup

Stolt over nyt job

I den forbindelse gjorde Niels Christian Jung det klart, at han glædede sig til brancheskiftet efter mange år hos bl.a. DR og TV2.

'Efter et langt, godt journalistliv er jeg er meget stolt og beæret over muligheden for at stå i spidsen for kommunikationen i en af Danmarks mest interessante virksomheder og være med til at bidrage i både gode og svære faser. Selvfølgelig går jeg ind til opgaven med største ydmyghed,' udtalte han i den forbindelse.

Niels Christian Jung er bedst kendt for den afslørende TV-dokumentar 'Tavshedens Pris' om doping i cykelsporten.

I 2007 blev han - sammen med journalisten Olav Skaaning Andersen - nomineret til Cavling-prisen for afsløringerne.