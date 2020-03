Christian Bitz dømt i retten i kopi-sag

TV-personligheden Christian Bitz er netop blevet dømt i Sø- og Handelsretten for at have efterlignet keramikers spisestel. Advokat vil have to-cifret millionbeløb i erstatning

Christian Bitz, der slår sig op som sundhedsmissionær og blandt andet i mange år var med i tv-programmer som fx 'Go' Morgen Danmark', er blevet dømt i retten for at have krænket den kendte keramikvirksomhed K.H. Würtz' ophavsret.

Det slår Sø- og Handelsretten fast i en spritny dom.

Bitz lancerede som designer i 2016 sit eget spisestel i stentøj i samarbejde med storgrossisten F&H. Men da keramikvirksomheden K.H. Würtz, som blandt andet har designet tallerkener til michelin-restauranten Noma, blev gjort opmærksom på spisestellet, mente man, at der var tale om en kopi af to af deres egne stel.

Kasper Würtz, der ejer virksomheden, krævede kort efter et midlertidigt forbud mod spisestellet, men senere i 2016 afviste Sø- og Handelsretten ham i første omgang.

'Ikke skør'

Det afholdt ham dog ikke fra også at anlægge en hovedsag i 2016, og den har han altså nu fået medhold i mht. de pågældende to spisestel.

- Det er ikke rart at gå i uvished i så lang tid om hvorvidt, at banditter og tyveknægte bare får frit spil til at gøre, hvad de vil. Det er en stressfuld tilstand at være i. Men nu har vi fået det afklaret. Og det er da en forløsning, at det ikke er mig, som er skør, siger han til Ekstra Bladet ovenpå gårsdagens dom.

Artiklen fortsætter under billederne...

Sådan ser spisestellet fra Christian Bitz ud. Ifølge ernæringseksperten fik han ideen til den brede kant og dermed den mindre spiseflade på tallerkenen - for at få folk til at spise mindre. Foto: Sø- og Handelsretten

Og sådan ser produkterne fra K. H. Würtz ud:

Tallerkenerne her og det dertilhørende stel blev solgt til Skjalm P. Foto: Sø- og Handelsretten

Spisestellet her blev solgt til michelin-restauranten Noma. Foto: Sø- og Handelsretten

Her er både stel fra Bitz og Würtz sat frem:

Stel fra Bitz og Würtz sat sammen på et bord. Foto: Sø- og Handelsretten

Ukendt erstatning

Sø- og Handelsretten vil på et senere tidspunkt afgøre, hvor stor en erstatning, der skal være tale om. Det skal nu undersøges, hvor meget Christian Bitz og F&H A/S har tjent på spisestellet.

Ifølge Kasper Würtz' advokat Johan Løje vil man først være tilfreds, hvis der bliver tale om et 'to-cifret millionbeløb.'

I modsætning til den midlertidige forbudssag fra 2016, der kun tog omkring et halvt år, har hovedsagen varet omkring 3,5 år. En af forskellene var blandt andet, at der i hovedsagen kom en såkaldt skønsperson ind i sagen, som vurderede, at produkterne var meget ens.

Ifølge dommen mente Christian Bitz og F&H, at skønspersonen var inhabil, men det afviste retten.

Besøgte værksted

Inden Christian Bitz lancerede sit spisestel i 2016 besøgte han keramikværkstedet K.H. Würtz i Horsens, hvor han endte med at købe flere produkter. Ifølge Bitz var der dog kun tale om gaver til sin kæreste.

Hans spisestel produceres i Kina og er billigere end Kasper Würtz'.

I en mailkorrespondance mellem F&H og den kinesiske producent blev der gentagne gange sendt links og billeder af Würtz’ keramik 'for at opnå et bestemt udtryk i Bitz-stellet', fremgår det af dommen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christian Bitz og F&H A/S, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.