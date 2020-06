Christians nedtur: Fra mangemillionær til storsvindler

47-årige Christian Bahl blev styrtende rig på at eje aktier i Jobindex. I dag er pengene væk, og han er dømt for at have hvidvasket 350 millioner kroner

For 12 år siden var Christian Bahl en succesfuld erhvervsmand med en formue på den gode side af 25 millioner kroner.

Men siden gik det ned ad bakke for ham.

I sidste uge endte nedturen med et ordentlig brag. 47-årige Christian Bahl blev fængslet under en kæmpe politiaktion og erkendte kort efter at have hvidvasket 350 millioner kroner for kriminelle bagmænd.

Det kostede ham en dom på fem års ubetinget fængsel.

- Hold da op. Det er jeg fuldstændig rystet over. Jeg kender kun Christian som en flink og sød fyr, siger en gammel forretningsforbindelse til Ekstra Bladet.

Styrtende rig

I midten af 00’erne var der da heller intet, som tydede på, at Christian Bahl senere skulle få adresse i Vestre Fængsel.

Her var han tværtimod salgsdirektør i den fremadstormende it-virksomhed Jobindex, der senere blev landets største jobplatform.

Jobindex' stifter, Kaare Danielsen, er i dag blandt landets rigeste mennesker. Fra slutningen af 1990'erne og flere år frem hjalp Christian Bahl ham med at opbygge selskabet, der blev børsnoteret i 2007. Foto: Casper Holmenlund Christensen/Ritzau Scanpix

- Christian Bahl var både leder af salgsteamet og en, der kunne sælge til store kunder. Han var bestemt ikke for fin til at løfte røret. Han var virkelig vigtig i firmaets tidlige fase, siger en tidligere kollega i Jobindex.

I 2006 stoppede Christian Bahl i Jobindex, men han beholdt sine knap fem procent af aktierne i selskabet. Det skulle vise sig som en god idé, for da Jobindex et år senere gik på børsen, var aktierne 25 millioner kroner værd.

Til Las Vegas

På tidspunktet for børsnoteringen var Christian Bahl skiftet til selskabet Zecure, som var specialiseret i at opdage svindel med kreditkort.

Men det blev kun til et kort stop hos Zecure, for sidst i 00’erne rykkede han videre til Las Vegas i USA.

Christian Bahl flyttede til Las Vegas, hvor han oprettede en stribe selskaber på Tropicana Avenue. Det blev ingen succes. Foto: Shutterstock

Her stiftede han en række selskaber med navne som Errands 4 You, Nuf og Career Branding. Men intet tyder på, at det blev nogen succes, for omkring 2012 fik selskaberne status af 'opløst'.

Samtidig gik hans selskab i Danmark, Christian Bahl Holding, konkurs. På det tidspunkt havde han solgt aktierne i Jobindex.

Kriminel løbebane

De følgende år af Christian Bahls arbejdsliv er indhyllet i tåge.

På LinkedIn angiver han at have arbejdet som konsulent hos selskabet Scandinavia Management Group, der angiveligt skulle holde til i Costa Rica.

Men det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at identificere eller kontakte selskabet.

Christian Bahl brugte bl.a. selskabet CCS Group, der holdt til i dette kontorhotel i Hillerød, til at hvidvaske penge. Foto: Aleksander Klug

I januar 2019 var Christian Bahl dog tilbage på banen. Men i et helt andet – og dybt kriminelt - spor.

Gennem selskabet CCS Group, der har holdt til i både Hillerød, København og Odense, hjalp han ukendte bagmænd med at hvidvaske enorme millionbeløb.

Hvidvask-maskine

Ifølge sigtelsen mod Christian Bahl skete det på den måde, at han og CCS Group modtog et samlet beløb på over 100 millioner kroner, som stammede fra kriminalitet.

Pengene sørgede Christian Bahl for at få konverteret til euro, hvorefter de blev sendt videre til andre selskaber i udlandet.

Ifølge politiet var formålet at 'skjule eller tilsløre', hvor pengene i virkeligheden kom fra.

Christian Bahl blev anholdt onsdag i sidste uge. Torsdag erkendte han hvidvask for 350 millioner kroner og modtog en dom på fem års ubetinget fængsel. Foto: Jens Dresling

Det samme nummer gentog Christian Bahl fra to andre selskaber, Uniqueva ApS i Hellerup og RR Staffers ApS i København – og samlet blev der hvidvasket 350 millioner kroner.

I retten kom det frem, at han selv blev belønnet med 1,4 mio. kr.

Men fupnummeret holdt altså kun til onsdag i sidste uge, hvor Christian Bahl blev anholdt. Allerede dagen efter tilstod han og blev idømt fem års fængsel.

Hans gode ven Peter Henrik Bendixen, 62, blev ved samme lejlighed idømt to år og seks måneders fængsel for at have hvidvasket 78 millioner kroner.

'De to dømte har indrømmet deres rolle i et svindelnummer, der har snydt statskassen for flere hundrede millioner af kroner,' skrev Bagmandspolitiet efterfølgende i en pressemeddelelse.

En overraskelse for alle

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række kilder, som kender Christian Bahl. Alle giver de udtryk for stor overraskelse over sagen.

Det gælder ikke mindst kvinden LN, som indtil i sidste uge delte en lejlighed på Østerbro med den svindeldømte mand.

- Jeg kan ikke forstå, hvad der er sket, siger hun tydeligt påvirket, da Ekstra Bladet kontakter hende i kølvandet på dommen.

- Har du et bud på, hvordan han er havnet i den her situation?

- Nej. Jeg ved slet ikke noget om det.

- Hvad tænker du om det hele?

- Jeg kan slet ikke tænke noget. Jeg glor bare ud i luften, siger hun.

Christian Bahl ønsker ikke at udtale sig om sagen, oplyser hans advokat, Henrik Stagetorn.