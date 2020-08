Coop-direktør stopper: - Det var uventet!

Coop, der er selskabet bag supermarkedskæder som Fakta, SuperBrugsen og Kvickly, skal på jagt efter en ny topchef.

Siden 2013 har Peter Høgsted siddet i jobbet som adm. direktør for koncernen, men han fratræder sin stilling.

Det skriver dagligvarekoncernen i en pressemeddelelse.

Peter Høgsted skriver selv på LinkedIn, at han er overrasket over Coops beslutning.

'Jeg er overrasket over at det skal stoppe nu. Det var uventet! Jeg kan heller ikke sige mig fri for at være en lille smule skuffet - men det er jo en bestyrelsesopgave at vælge den som de finder bedst egnet til at lede Coop,' skriver han.

'Jeg ved at jeg afleverer 'Slægtsgården' i bedre stand end den jeg overtog i 2013.

Der er mange muligheder for forbedringer men jeg ved at alle i Coop arbejder hårdt på konstant at forbedre og jeg ved at mine kolleger vil hjælpe min efterfølger på bedste vis i næste fase af Coop.'

Det ser Coop ud til at være enige i.

'Peter har skabt en stor transformation af Coop, hvor der under hans ledelse er sat en ny dagsorden i dansk dagligvarehandel,' siger bestyrelsesformand Lasse Bolander i pressemeddelelsen.

Bliver siddende lidt endnu

Han stopper senest med udgangen af i år, og Coop forventer inden da at have fundet en afløser.

Indtil der er fundet en afløser, vil Peter Høgsted blive siddende i jobbet.

I pressemeddelelsen skriver Coop, at der de seneste år har været resultatforbedringer, men at coronakrisen kommer til at betyde, at koncernen går ind i en fase med fokus på effektivisering og besparelser.

Det vil også blive den kommende nye direktørs opgave at styrke lavpriskoncepterne.

