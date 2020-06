Coop får tæsk af kunderne på Facebook

- COOP behandler ikke deres ansatte ordentligt PUNKTUM!

Efter Fagbladet 3F’s afsløringer af det elendige arbejdsmiljø på et af Coops lagere, får andelsforeningen nu digitale tæsk i kommentarsporet på deres egen Facebookside i et opslag, der ellers handler om noget helt andet.

Opslaget handler om at række en hånd til de mest udsatte i samfundet og dem, som er hårdest ramt af coronakrisen. Det foregår i samarbejde med Røde Kors, som besøger 12 danske byer sammen med Coop.

Men det er ikke coronaens ofre, der fylder kommentarfeltet på Coops Facebookside.

Det er derimod dårligt arbejdsmiljø på Coops lager i Hasselager ved Aarhus, som Fagbladet 3F beskrev tidligere på ugen.

Et stort flertal af lagerarbejderne oplever overvågning, stress og for højt arbejdspres og har sendt et nødråb til ledelsen .

Her et udpluk af kommentarerne på Facebook:

- Jeg handler primært i coops butikker, da jeg finder andelstanken sympatisk. Men hvis arbejdsmiljøet stinker så meget, som jeg har læst mig til, klipper jeg mit coopkort.

- Se at få renset ud i ledelsen på lageret og begynd at behandle dem som skaber jeres værdi ordentligt.. boycut herfra.

- Røde Kors og COOP - tror sgu' jeg finder et andet sted at købe ind!