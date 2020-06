Coop-leder overvågede stomi-syg ansat på toiletbesøg

Benny Nielsen har arbejdet på Coops lager i Hasselager i næsten 34 år. De fleste år har været gode, men de seneste år har det med Benny Nielsens ændret sig radikalt.

Alligevel blev han overrasket, da han blev antastet af to ledere efter et toiletbesøg i oktober sidste år.

- Jeg lukker døren op, og der står der to mine teamledere ved min truck lige uden for toilettet. Den ene af dem siger: 'Det var et længere besøg, du havde der,' forklarer Benny Nielsen til Fagbladet 3F.

- 'Når du er væk, er der andre, der skal lave dit arbejde,' siger han så. Jeg spørger ham, om han har glemt, at jeg fik fjernet tyktarmen i 2013 og derfor har flere toiletbesøg. Det har han ikke, siger Benny Nielsen.

Benny Nielsens sygdom betyder, at han skal på toilet 6-10 gange i døgnet.

- Hvor længe har du stået her, spørger jeg teamlederen 'Siden 20.41', svarer han. Jeg kigger på mit armbåndsur, som er på 20.50. Så det er lidt under 10 minutter, fortæller Benny Nielsen.

- Jeg prøver at fortælle ham, at jeg gør mig færdig, vasker hænder, tørrer dem og spritter mine hænder ved toiletbesøg. Det er trods alt fødevarer, vi håndterer. Han spørger bare, om jeg er ked af at være der, siden jeg hidser mig op, siger Benny Nielsen.

Episoden er dråben, der får bægret til at flyde over for Benny Nielsen. Dagen efter søger han læge, og beskeden er ikke til at tage fejl af: Han har stress og skal sygemeldes. I alt bliver Benny Nielsen sygemeldt i fem uger.

- Det var selvfølgelig ikke kun den ene episode, der gjorde udslaget, siger den 65-årige lagerarbejder.

- Det værste er den konstante overvågning. Lederne patruljerer udelukkende for at vise, at de holder øje med os. De følger efter os, når vi går ind og tager en kop kaffe eller kakao. Du kan næsten ikke gå i fred. Det er terror, siger Benny Nielsen.

En ny undersøgelse viser, at 8 ud af 10 af de ansatte føler sig overvåget og presset på lageret. Det fik i sidste uge en gruppe ansatte til at sende et anonymt nødråb til Coops ledelse.

Episoden fra sidste efterår og sidder stadig i den aarhusianske lagerarbejder:

- Jeg blev vred og skuffet, for jeg har altid har gjort mit arbejde efter bedste evne, og jeg følte mig krænket over, at min teamleder stod og insinuerede, at jeg bare fiser den af på toilettet, siger Benny Nielsen.

Han har været ansat på Coops lager siden 1986 og har altid kunne opfylde kravene til arbejdsindsatsen, bl.a. de såkaldte kolli-tal, der måler, hvor mange enheder, de ansatte håndterer.

Nu har han en opfordring til lagerets ledelse:

- De skal stoppe den terror og patruljering. Det kan ikke være rigtigt, at man skal gå på arbejde og være utryg.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ledelsen på Coop-lageret i Hasselager.

- I næste uge efter bestyrelsesmødet ( i Coops bestyrelse, red.) vil vi vende tilbage med svar på den konflikt, I mener, der er. Vi kan ikke gå ind i diskussioner om konkrete personsager i medierne, siger Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop.