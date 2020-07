Corona får Californien til at lukke barer og restauranter

Californien lukker for indendørs servering i barer og restauranter og forbyder indendørs aktiviteter i biografer og en række andre steder i det meste af staten.

Det sker, efter at der er konstateret en stigning i antallet af nye coronatilfælde.

Forbuddet vil gælde i mindst tre uger, meddeler guvernør Gavin Newsom onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Californien er ikke den eneste delstat, der nu lukker visse typer forretninger ned i et forsøg på at knække smittekurven.

I New York City siger borgmester Bill de Blasio, at man ikke vil lade restauranter åbne for indendørs servering, som der ellers var planer om at gøre i denne uge.

'Tiden er ikke inde' til at genoptage spisning indendørs, hvor smitterisikoen er større, siger borgmesteren.

- Indendørs er i stigende grad problemet, siger de Blasio ifølge nyhedsbureauet dpa.

- De nyheder vi får fra forskellige steder i landet bliver værre og værre, tilføjer han.

Myndigheder i New York er i stigende grad bekymrede over de mange, der rejser ind i delstaten fra andre dele af USA, hvor man oplever markante stigninger i antallet af smittede.

Derfor er der indført et krav om, at besøgende fra 16 forskellige af USA's stater skal i karantæne, når de rejser ind i New York.

New York var på et tidspunkt USA's epicentrum for coronasmitte, men antallet af smittede er faldet markant efter en omfattende indsats for at stoppe spredningen af virusset.