Corona får FLSmidth til at sløjfe udbyttet til aktionærerne

Som den seneste store danske virksomhed har ingeniørkoncernen FLSmidth valgt at sløjfe sit udbytte til aktionærerne for 2019.

Årsagen er den globale usikkerhed, som coronaudbruddet har ført med sig. Det oplyser FLSmidth i en selskabsmeddelelse.

Oprindeligt havde aktionærerne udsigt til at få udbetalt otte kroner per aktie i ingeniørkoncernen. Men pengene bliver i stedet i selskabets egen kasse for at styrke den finansielle position i det usikre marked.

- Vi fortsætter med at følge udviklingen af Covid-19 (den sygdom, man får ved at have coronavirus, red.) og at tage afbødende handlinger, skriver FLSmidth i meddelelsen.

Når situationen i markedet har stabiliseret sig, vil FLSmidth tage et nyt kig på finanserne og på mulighederne for at belønne aktionærerne.

FLSmidth arbejder inden for mine- og cementindustrien. Her tjener selskabet penge på at levere maskiner, rådgivning og service til andre virksomheder.

Med sine knap 12.000 ansatte er FLSmidth blandt de 25 største virksomheder i Danmark.

FLSmidths melding om det sløjfede udbytte følger, efter at servicekoncernen ISS for nylig også har fortalt, at aktionærerne ikke skal se frem til den lovede udbyttebetaling i år.

Her var aktionærerne stillet 7,70 kroner per aktie i udsigt.

Derudover har andre danske selskaber meddelt, at deres tilbagekøb af egne aktier indstilles. Et af dem er bryggeriet Royal Unibrew, som havde planlagt at tilbagekøbe egne aktier for 400 millioner kroner.

Aktietilbagekøb er ligesom udbyttebetaling en måde for selskaber til at belønne aktionærerne.