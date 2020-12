Corona giver SAS største underskud i selskabets historie

Corona giver SAS det største underskud nogensinde.

I regnskabsåret fra november 2019 til oktober 2020 taber SAS 9,3 milliarder svenske kroner. Det viser selskabets regnskab torsdag.

Det svarer til 6,8 milliarder danske kroner.

I regnskabsåret før havde SAS et overskud på 0,6 milliarder svenske kroner - svarende til 0,4 milliarder danske kroner.

Den samlede omsætning for året viser da også en betragtelig nedgang sammenlignet med året før.

I regnskabsperioden omsatte SAS nemlig for 20,5 milliarder svenske kroner (knap 15 milliarder danske kroner), mens den tilsvarende periode sidste år medførte en omsætning på 46,1 milliarder svenske kroner, svarende til 33,5 milliarder kroner.

'SAS ikke en undtagelse'

'Siden starten på 2020 har coronavirussen ændret fundamentet for luftfartsindustrien gennem globale rejserestriktioner og generelle rejsebekymringer i den bredere befolkning. Naturligvis er SAS ikke nogen undtagelse, og vores kvartals- og årsregnskab blev hårdt ramt af den igangværende pandemi,' lyder det i en kommentar til regnskabet fra administrerende direktør Rickard Gustafson.

Han hæfter sig ved, at der langsomt skete bedring efter sommeren, inden verden atter blev ramt af restriktioner.

'Efter en langsom stigning i efterspørgslen i løbet af sommeren, førte et stigende antal covid-19-tilfælde i september og oktober desværre til forstærkede restriktioner på tværs af Europa med reduceret efterspørgsel som en direkte konsekvens,' skriver direktøren i regnskabet.

Mangler at tilbagebetale 650 millioner

SAS skriver, at man i regnskabsårets sidste kvartal har accelereret tilbagebetalingerne til kunder, der har fået aflyst deres rejser, hvilket betyder, at man har betalt i alt en milliard svenske kroner i løbet af kvartalet, svarende til knap 750 millioner danske kroner. Det er en stigning på 50 procent i forhold til det foregående kvartal.

Selskabet oplyser dog samtidig, at man vil fortsætte med at tilbagebetale krav, og at man mangler at tilbagebetale i omegnen af 0,9 millarder svenske kroner, eller 650 millioner kroner.

'Jeg vil gerne bruge denne lejlighed til at undskylde over for alle kunder, der har oplevet utilfredsstillende ventetid forårsaget af en uforudset situation for hele luftfartsindustrien,' lyder det fra Rickard Gustafson.