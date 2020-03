Corona-initiativer får store konsekvenser for erhvervslivet

Regeringens nye tiltag for at begrænse spredning af coronavirus vil få store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.

Sådan lyder det onsdag aften fra både Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv.

- Med dagens nødvendige initiativer vil de økonomiske konsekvenser ikke alene blive større – de vil blive omfattende, siger DI's administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, i en pressemeddelelse.

- Vi vil opfordre til, at regeringen og myndighederne gør alt, for at danske virksomheder, danske arbejdspladser og dansk økonomi sikres bedst muligt i denne svære tid.

En tilsvarende melding kommer fra Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen.

- Lukningen af store dele af Danmark vil få store konsekvenser. Erhvervslivet vil hjælpe og skal hjælpes, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen opfordrede på et pressemøde onsdag blandt andet til, at private arbejdsgivere så vidt muligt lader ansatte arbejde hjemmefra.

- Vi har en helt afgørende fælles opgave og et fælles ansvar for at inddæmme denne alvorlige krise. DI opfordrer alle medlemsvirksomheder til nøje at vurdere, hvordan de bedst muligt kan indrette sig efter de nye tiltag fra regeringen, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ifølge Brian Mikkelsen må alle nu yde en ekstraordinær indsats.

- Dansk Erhverv har en klar appel: Alle, der kan gå på arbejde, skal yde en helt ekstraordinær indsats den kommende tid. Vi skal rykke endnu tættere sammen, tage et kæmpe løft. Vi kommer alle til at gå markant længere på literen.