Corona-krise: Kamilla blev fyret kort før svendebrevet

I septembersolen skulle hun have stået med sit svendebrev i hånden, som stolt kok udlært fra en af bedre restauranter i København.

Nu sidder den 26-årige kokkeelev Kamilla Schmeltzer derhjemme og aner ikke, om hun vil blive færdig som planlagt. Hun er blevet fyret fra sin læreplads, efter restauranten måtte lukke midlertidigt som følge af covid-19.

- De samlede os allesammen til et møde og sagde, at de var kede af det, men på grund af krisen blev de nødt til at fyre alle. Bagefter kom vi til enesamtaler, hvor vi skulle skrive under på, at vi var blevet fyret, fortæller Kamilla Schmeltzer til Fagbladet 3F.

Lederne var undskyldende og rådede hende til at blive færdig som kok hurtigst muligt, selvom hun måtte stoppe hos dem.

- Jeg er virkelig træt af det, siger hun.

I alt 89 kokke- og tjenerelever har siden Danmark gik i dvale på grund af coronavirus henvendt sig til Hotel- og Restaurantskolen, fordi deres uddannelsesaftale med deres læreplads er blevet opsagt. Dertil kommer en håndfuld elever, der er vendt hjem fra praktik i udlandet.

Det er dog lykkes skolen at overtale restauranterne til at genansætte otte elever, efter det blev klart, at elever også er omfattet af lønkompensation i trepartsaftalen.

- Hvis du ser hvor meget kaos, det her har affødt i samfundet, så er vi et lille mikrokosmos af det, siger direktør Anne-Birgitte Agger og tilføjer, at det store fokus er på eleverne.

Nu er skolen ved at finde ud af, hvordan man kan lave en skolepraktik, så fyrede elever kan fuldføre deres uddannelse – på trods af, at de ikke kan møde op i skolens køkken. Det er først og fremmest for at sikre dem økonomisk med en elevløn og for at opretholde en social kontakt.

- Vi er mega bange for at miste dem. Vores elever trives ikke alene med teori bag en skærm, og vi er en social branche, hvor det i høj grad handler om holdarbejde, siger direktøren.

Kamilla Schmeltzer havde en måned tilbage i praktik, før hun skulle på skole. Derefter mangler hun nu to måneders praktik. Men hun prøver at holde sig positiv i forhold til, at hun kan finde en god løsning med skolen. Men hun ved ikke, hvad der nu sker, og den usikkerhed er hun med egne ord “ikke så god til”.

- Forleden tog jeg mig selv i at tænke, om jeg mon har råd til at betale huslejen fremover? Det er en uvis fremtid, jeg har de næste par måneder, og det er ret ubehageligt, siger hun.