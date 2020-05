Corona og lav oliepris smerter Maersk Drilling

Borerigselskabet Maersk Drilling har ikke haft optimale vilkår for sin forretning i første kvartal i år, og det kan læses i selskabets omsætning, der falder fra omkring 2,1 milliarder kroner samme tid sidste år til cirka 1,9 milliarder kroner i år.

Og selskabet frygter, at det ikke bliver bedre tider lige foreløbig.

Maersk Drilling tjener sine penge på at udleje borerigge og boreskibe.

Det har været en svær branche i årets tre første måneder, hvor hovedsageligt lave oliepriser, men fra marts også coronavirus, har sænket appetitten på at bore efter ny olie.

De vilkår forventes ikke at blive bedre i den nærmeste tid. Derfor har Maersk Drilling allerede nedjusteret 2020-målene to gange i foråret.

Ifølge Maersk Drillings direktør Jørn Madsen startede kvartalet lovende, men den udvikling vendte - blandt andet på grund af udbruddet af coronavirus.

- Med en kombination af Covid-19 og lave oliepriser står vi over for hidtil usete tider i offshore drilling-industrien, skriver Jørn Madsen i en meddelelse onsdag.

Både i april og i maj har Maersk Drilling annonceret, at den vil skære i antallet af stillinger. I april blev det oplyst, at 250-300 stillinger i Nordsøen blev fjernet. I maj blev det oplyst, at 150-170 stillinger på land skulle spares væk.

Maersk Drilling kan ifølge Jørn Madsen klare sig i lang tid med hårde vilkår, og selskabet har ikke umiddelbart brug for at få tilført kapital lige nu.

Udbruddet af coronavirus har været med at sænke den økonomiske aktivitet i store dele af verden. Det har nedbragt efterspørgslen efter olie. Og med den lave efterspørgsel er prisen faldet.

Maersk Drilling var tidligere en del af A.P. Møller-Mærsk-koncernen. Men fra april sidste år blev Maersk Drilling sendt på egne ben og er i dag et selvstændigt børsnoteret selskab.