Coronaens anden bølge rammer aktiemarkederne som en 'hammer'

Anden bølge af coronapandemien har for nu alvor også fået fat i aktiemarkederne rundt om i verden.

Blodrøde tal har de seneste dage været reglen frem for undtagelsen parallelt med, at flere og flere lande har måttet skærpe coronarestriktionerne for at få bugt med voldsomt stigende smittetal.

Mens Danmark i modsætning til mange andre europæiske lande i lang tid har kunnet modstå store fald på det toneangivende C25-indeks, er turen nu også kommet til os.

Dansk nedtur

Onsdag sluttede indekset med et fald på 2,6 procent, hvilket betyder, at det næsten er faldet med fem procent. på to dage. Ikke et eneste C25-selskab lukkede onsdag i grønt. Torsdag morgen har indekset lagt ud med et lille plus.

I Tyskland og Frankrig, hvor der er indført nye meget skrappe restriktioner, endte det med store dyk onsdag. Det tyske DAX-indeks faldt med 4,2 procent, mens det franske CAC-indeks faldt med 3,4 procent. Det europæiske aktieindeks, Stoxx 600, faldt 3 procent, hvilket er det laveste niveau siden maj.

Emmanuel Macron: Frankrig lukker helt ned

I USA dykkede S&P 500-indekset med 3,5 procent. Det er det største fald siden 11. juni. Nasdaq tog et dyk på 3,7 procent, mens Dow Jones faldt med 3,4 procent.

Hammer

Aktienanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank er ikke overrasket over de blodrøde fald.

- Efter en gedigen optur i en periode, hvor man ikke rigtig har taget højde for, at corona ville vende tilbage, har den nu ramt markederne som en hammer. Corona er kommet for at blive, og det vil sætte sine spor, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, at den optur, vi har haft over sommeren, har været på et meget tyndt fundament. Aktiekurserne har flere steder ligget på rekordniveauer, selvom indtjeningen ikke har fulgt med. Man har regnet med, at indtjeningen kom igen i 2021. Men det har været alt for optimistisk.

Se også: Tyskland lukker barer og restauranter i ny delvis nedlukning

Usikker tid

Selvom det naturligvis ikke umuligt at spå om fremtiden, forventer han, at markederne går en usikker tid i møde.

- Foreløbig går vi ind en vinterperiode, hvor corona spreder sig, og de dele af økonomien, der har været hårdt ramt, fordi de har været lukkede, vil forblive lukkede. Det gør, at investorerne over en bred kam bliver meget usikre.

Han forventer ikke, at en mulig vaccine bliver en decideret milepæl.

- Jeg tror, at man skal være forsigtig med at gøre vaccinen til en voldsom begivenhed. Vi kender slet ikke nok til den. Der kan være alle mulige bivirkninger f.eks., så jeg ser det ikke som en kæmpe redning, siger han.

Udover coronakrisen nævner han også det forestående amerikanske præsidentvalg og hele brexit-affæren som faktorer, der kan spille ind i den kommende tid.