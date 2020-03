Coronakrise får B&O til at lukke 60 procent af butikkerne

Coronakrisen har givet et markant lavere salg for Bang & Olufsen (B&O), som midlertidigt har lukket cirka 300 butikker verden over.

Det svarer til omkring 60 procent af alle B&O's butikker, skriver Børsen.

Særligt i de seneste uger er det gået stærkt med at lukke B&O-butikker, da den globale spredning af coronavirusset har holdt kunderne fra butikkerne.

De mange butikslukninger kommer på et farligt tidspunkt for selskabet, der i forvejen har kæmpet noget tid med både salg og indtjening.

- B&O har haft mange op- og nedture inden for de seneste 20-30 år. Jeg tror, at det her er klart den hårdeste.

- Det her er en overlevelseskamp, og det rammer B&O rigtig hårdt, siger Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, til Ritzau.

På grund af den pressede situation vurderer han, at B&O lige nu afsøger alle de muligheder, der er - både for at fortsætte driften med egen kraft og for at indgå i nogle andre samarbejder.

- Coronavirus lægger sig bare oveni den bunke af udfordringer, som B&O allerede havde, før hele verden kom til at tale om den her smitterisiko, siger Per Hansen.

I Danmark bestemmer elektronikproducentens forhandlere selv, om de vil lukke eller ej.

Til Børsen siger B&O's kommunikationschef, Jens Gamborg, at de fleste danske butikker har valgt at holde åbent.

En af dem, der fortsat vælger at holde åbent, er indehaveren af B&O-butikken i Viborg, Per Thougaard. Han har intet salg på nettet og lægger ikke skjul på, at den nuværende situation gør ondt.

- Jeg har skrevet til udlejer, om vi kunne få huslejefritagelse, men det ville de ikke gå med til.

- Så vi må bare betale huslejen, der er ikke andet at gøre. Men det er ikke noget, der kan fortsætte i al evighed, fortæller Per Thougaard til Børsen.

Kommunikationschef Jens Gamborg oplyser til erhvervsmediet, at tingene udvikler sig konstant i øjeblikket, og at butikkerne i eksempelvis Kina og Japan nu er åbne igen.

- Men kundernes og medarbejdernes sundhed er vores hovedprioritet, og vi følger derfor også myndighederne retningslinjer i de lande, hvor vi har butikker, og tilpasser os, i det øjeblik disse ændres eller opdateres, siger Jens Gamborg til Børsen.