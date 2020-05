Coronakrise koster DSB mindst en milliard kroner

Restriktioner som følge af coronaudbruddet koster DSB mange penge. Lige nu estimeres der med et underskud i 2020 på mindst en milliard kroner, oplyser DSB

Coronakrisen og de restriktioner, den dødelige virus har medført, koster DSB mere end en milliard kroner.

Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

Efter en vækst i rejseantallet i januar og februar faldt antallet af rejser markant i sidste del af marts.

Efter aftale med regeringen fastholdt DSB i væsentligt omfang køreplanen på trods af covid-19-restriktionerne, og det koster mange penge for DSB.

- Vi kører næsten fuld køreplan, og vi har dermed stort set alle de omkostninger, som vi har normalt, men vi mangler en meget stor del af passagerindtægterne, udtaler Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Taber 100 millioner om ugen

Coronakrisen og regeringens initiativer for at forebygge smittespredning i Danmark vil påvirke DSB’s økonomi i 2020 i et 'betydeligt omfang', oplyses det.

I anden halvdel af marts har DSB mistet passageromsætning og indtjening fra kiosker svarende til omkring 100 millioner kroner om ugen.

DSB er i tæt kontakt med Transport- og Boligministeriet.