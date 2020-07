Coronakrisen giver Starbucks stort kvartalsunderskud

Coronakrisen har gjort ondt på den verdensomspændende cafékæde Starbucks, som i årets andet kvartal fik et underskud på 678 millioner dollar.

Samme kvartal i 2019 gav Starbucks et overskud på næsten 1,4 milliarder dollar.

Omsætningen i de tre måneder frem til 30. juni i år faldt med 38 procent til cirka 4,2 milliarder dollar sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Det fremgår af regnskabet offentliggjort tirsdag aften dansk tid.

Den store nedgang i salget skyldes, at mange Starbucks-caféer var lukket helt eller delvist i perioden.

Administrerende direktør Kevin Johnson oplyser i forbindelse med regnskabet, at selskabets forretninger rundt om i verden er ved at komme sig, efter at hovedparten er caféerne er åbnet igen.

- Vi tror fuldt og fast på, at vi er godt positioneret til at genvinde det positive momentum, vi havde før pandemien, siger han.

Omkring 97 procent af samtlige caféer er genåbnet. Trods det forventer selskabet en nedgang i det sammenlignelige salg, der ikke omfatter nye caféer åbnet inden for det seneste år, på 12 procent i indeværende kvartal.

På børsen i New York City stiger Starbucks' aktiekurs med et par procent efter regnskabsmeddelelsen, fordi omsætningsfaldet var mindre end forventet af finansanalytikerne.