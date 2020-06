Coronakrisen har medført færre konkurser end opsvinget

Der har været færre gennemsnitlige ugentlige konkurser blandt små virksomheder under coronakrisen end under det økonomiske opsving, der prægede årene op til krisen.

Det viser en ny analyse fra Finans Danmark, der er pengeinstitutternes brancheorganisation.

Siden coronakrisens begyndelse er der gennemsnitligt blevet indgivet 122 konkursbegæringer på danske virksomheder om ugen.

Det svarer til omkring 1800 virksomheder, der i alt har måttet dreje nøglen om under krisen.

Sammenlignet med perioden under det økonomiske opsving fra 2013 til 2020 er der tale om et lille fald i ugentlige konkurser.

Ifølge Finans Danmark skyldes det de kompensationsordninger og hjælp fra pengeinstitutterne, som virksomhederne har kunnet benytte sig af under coronakrisen.

- Der er tegn på, at hjælpepakkerne har været særligt gunstige for de små virksomheder., siger Niels Arne Dam, der er underdirektør og cheføkonom i Finans Danmark.

Derfor advarer han om, at der er en risiko for, at der vil vise sig en 'markant stigning' i konkurser blandt enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder, når hjælpepakkerne udfases.

- I takt med at de (kompensationsordningerne red.) bliver rullet tilbage, er der nogle små virksomheder, der vil få det svært, og derfor kan der opstå flere konkurser, siger han.

Analysen viser derudover, at det nu er lidt større virksomheder, der fylder mest i konkursstatistikken, sammenlignet med perioden under opsvinget fra 2013 til starten af 2020.

- Det er den normale effekt af et stort økonomisk negativt chok. Når der er noget i økonomien, der bliver sværere, så er det også blandt de lidt større virksomheder, at vi får alvor ser, at nogle bliver udfordret, siger han.

De konkursramte virksomheders medarbejdere tæller kun beskedent i ledighedsstatistikkerne under krisen. Den kraftige stigning i ledigheden er nærmere relateret til, at flere virksomheder har været nødt til at skære ned.