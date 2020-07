Coronakrisen risikerer at koste 9000 jobbet hos Emirates

Luftfartsselskabet Emirates kan blive nødt til at sige farvel til flere ansatte som følge af coronakrisen.

I forvejen er 10 procent af den samlede medarbejderstab blevet afskediget. Men det risikerer at stige til 15 procent eller i alt 9000 job.

Det siger Tim Clark, der er en af de øverste i ledelsen hos Emirates, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Emirates, der er det største luftfartsselskab i Mellemøsten med hundredvis af fly i sin flåde, stoppede i marts midlertidigt med at flyve.

Det skete som led i den globale nedlukning i forlængelse af coronaudbruddet.

Pausen varede kun to uger, hvorefter Emirates igen så småt begyndte at flyve.

Lige nu er planen at flyve til 58 byer fra midten af august. Det er næsten en tredjedel i forhold til de 157 byer, som selskabet fløj til før coronakrisen.

Tim Clark har tidligere advaret om, at der kan gå op til fire år, før at selskabets aktiviteter vender tilbage til 'noget, der minder om normalen'.

På grund af situationen har Emirates inden for den seneste tid undersøgt, hvor mange personer der bliver nødt til at forlade selskabet for at få lavere udgifter.

Tidligere er der ikke blevet sat tal på afskedigelserne - men det er der så nu.

Før krisen ramte, havde Emirates cirka 60.000 medarbejdere i alt, herunder 4300 piloter og næsten 22.000 kabineansatte. Det viser seneste årsregnskab fra selskabet.

I et interview med mediet BBC skal Tim Clark have sagt, at selskabet efter allerede at have afskediget en tiendedel af sine ansatte 'nok bliver nødt til at sige farvel til lidt flere - formentlig op mod 15 procent'. Det skriver AFP.

En talskvinde fra Emirates fortæller til nyhedsbureauet, at hun ikke har nogen kommentar til meldingen fra Tim Clark.

Emirates er langt fra det eneste luftfartsselskab, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Blandt andet SAS og Norwegian, to af de traditionelt største aktører i den danske luftfartsbranche, har ligeledes tabt store beløb på grund af krisen.