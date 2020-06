Coronalukning af tysk slagteri rammer danske landmænd

Coronalukning af et tysk slagteri giver problemer for danske svineproducenter.

Det skriver Landbrugsavisen.

Problemet skyldes, at et slagteri i Rheda, der drives af slagterikoncernen Tönnies, er karantænelukket.

Det sker, efter at over 1300 medarbejdere er testet positive for coronavirus.

Selvsamme slagteri skulle have slagtet tusindvis af danske svin leveret til Tönnies' danske datterselskab, Tican.

- Vi er i en ekstrem situation - eller Tican er det, siger svineproducent Søren Overgaard, der er formand for 200 storleverandører til Tican, til avisen.

Normalt bliver svin, der leveres til Tican, slagtet i enten Thisted eller Brørup.

Her har Tican normalt kapacitet til at slagte 70.000 svin om ugen.

Men en ombygning af slagteriet i Thisted har resulteret i, at man er kommet voldsomt bagud med slagtningerne.

Planen var, at flere tusinde svin ugentligt skulle sendes sydpå og slagtes i Rheda.

Men det spænder coronasituationen på slagteriet i delstaten Nordrhein-Westfalen nu ben for.

Det betyder, at der er opstået en pukkel af svin herhjemme, som landmændene ikke kan komme af med.

- Vi er meget utilfredse med den situation, vi er havnet i, siger Søren Overgaard.

- Det fylder temmelig meget hos folk, at de har ekstra arbejde i staldene.

- Vi havde håbet, at det kunne indhentes her inden juli, så folk kunne holde sommerferie, men det når de ikke, siger Søren Overgaard.

Direktør Niels Jørgen Villesen fra Tican kalder det en 'træls situation'.

- Vi er ramt af flere omstændigheder, der gør, at vi nu har været bagefter i lang tid med at slagte grise, siger han til avisen.

Det giver nogle leverandører problemer i staldene, siger han.

Hos landets største svineslagteri, Danish Crown, er man ikke umiddelbart indstillet på at hjælpe konkurrenten.

- Vi er i konkurrence. Tican-Tönnies har i en periode investeret i at få flere grise til slagt. Vi er ikke sat i verden for at løse det problem, siger koncernens formand, Erik Bredholt, til Landbrugsavisen.