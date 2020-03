Coronapanik: Her er de hårdest ramte brancher

Efter Mette Frederiksens udmelding om det nedlukkede Danmark i aftes blev det gjort klart, at alle dele af dansk erhvervsliv ville blive ramt af coronavirussen.

Men allerede nu er der bestemte brancher, der er så hårdt ramt, at fyringer og konkurser snart vil være en realitet.

Det vurderer Brian Mikkelsen, som er administrerende direktør i Dansk Erhverv.

- Det er vanvittige tal, vi taler om. De allerhårdest ramte er hotelbranchen, restaurationsbranchen og dele af transportbranchen og arrangørbranchen. Der taler vi om nedgange på op til 90 procent, siger han til Ekstra Bladet.

Tusindvis af fyringer

Alt sammen er sket over halvanden uges tid.

- Det er gået sindssygt stærkt, siger han og uddyber:

- Det breder sig. Det er stemninger, som gør, at folk ikke booker et hotelværelse, ikke går ud at spise på en restaurant og ikke bestiller en rejse.

Dansk Erhverv bliver derfor konstant kontaktet af økonomisk pressede medlemsvirksomheder,

- Vi er i meget tæt dialog med dem, og vi taler om, at der kommer flere tusinde fyringer, vil jeg forvente. Vi har allerede fået annonceret en hel del af dem i de kommende dage. Jeg tror ikke, at det helt er gået op for folk, men det kommer til at gøre rigtig ondt det her, siger han.

Konkurser

- Det er helt sikkert, at der kommer flere tusind fyrede og helt sikkert, at der kommer konkurser, siger han og forklarer:

- Det er helt elementært, Hvis de ikke tjener nogen penge, så kan de ikke betale deres udgifter. Og hvad er den største udgift - det er lønninger, og så fyrer man folk, hvilket vi skal prøve at undgå.

Han forventer samtidig, at både store og små virksomheder går konkurs.

- De små virksomheder er meget sårbare. Dem har vi flest af i Danmark. Men af de store har nogle af dem virkelig fået så stor nedgang, at de ikke tjener særligt mange penge, og så er det svært at overleve, siger han.

Hjælpepakker

Efter Ekstra Bladet har interviewet Brian Mikkelsen, har regeringen lanceret en ny hjælpepakke til virksomheder. Et af tiltagene er, at man vil give virksomheder refusion fra dag et, hvis medarbejdere er syge af coronavirus eller er i karantæne. Det er et tiltag, som Brian Mikkelsen selv har været fortaler for.

Tidligere på ugen fremlagde regeringen to andre initiativer.

Det første var en kompensationsordning til de arrangører af eksempelvis koncerter, der har måttet aflyse som følge af, at det ikke længere er muligt at mødes i større forsamlinger.

Det andet tiltag er en udskydelse af, hvornår firmaer skal afregne moms og skat til staten. Det skal lade 125 milliarder kroner blive i firmaernes kasser på den korte bane, så en midlertidig nedgang ikke tager livet af ellers sunde virksomheder, fordi kassen bliver tom.