Coronaudbrud har halveret antallet af overnatninger i Danmark

Nedlukningen under coronaudbruddet har været hård ved de danske hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, der samlet set har haft en halvering i overnatningerne i første halvdel af 2020.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Samlet er antallet af overnatninger faldet til 7,64 millioner - et fald på 47 procent - i forhold til året før.

Det er især hoteller, som er hårdt ramt - særligt i de store byer - hvor overnatningerne er gået tilbage med 57 procent.

Campingpladser er knap så hårdt ramt med en tilbagegang på 24 procent.

Også udlejningerne af sommerhuse er gået markant tilbage i første halvår med 33 procent færre udlejninger.

Det er især kommuner i Vestjylland, som har været hårdt ramt af færre sommerhusgæster. Ringkøbing Skjern og Varde er de kommuner, som har mistet flest overnatninger i antal. Herefter kommer Tønder.

Særligt tyskere har historisk set stået for størstedelen af udlejningerne i sommerhuse, men det har ikke været muligt, mens de danske grænser var lukkede for turister.

Fra juni er der begyndt at være markant bedring i tallene sammenlignet med forårsmånederne.

Det hænger blandt andet sammen med, at de danske grænser blev åbnet for turister i sidste halvdel af juni.

15. juni blev der åbnet for tyskere, nordmænd og islændinge, og 27. juni blev der åbnet for en lang række øvrige europæiske lande.

Der er et krav om, at man skal have bestilt mindst seks overnatninger i Danmark for at komme ind i landet, hvis man bliver stoppet grænsen.

Personer fra Norge, nordtyske Slesvig-Holsten og en række svenske grænseregioner er ikke omfattet af den regel.

Mens begyndelsen af året har været hård ved sommerhusudlejerne, kan de glæde sig over, at bookinger for resten af året er rekordstore.

Ved udgangen af juni måned lå bookingerne 18 procent over samme måned sidste år.