Coronaudbrud kan føre til lavere løn for svenske arbejdere

Sveriges regering regner med, at væksten i svensk økonomi vil falde 0,3 procentpoint som følge af coronavirus i forhold til den tidligere prognose.

Regeringen vil ikke udelukke, at det bliver værre.

- Det er en sjælden usikker bedømmelse, og der kan komme overraskelser, siger finansminister Magdalena Andersson.

Hun forventer, at der vil blive skåret 0,5 procentpoint af væksten i verdensøkonomien i forhold til det tidligere forventede.

Den svenske regering og dens støttepartier vil med et lovinitiativ gøre det muligt at sænke lønnen og arbejdstiden for ansatte på visse virksomheder for at afværge massefyringer i lyset af virusudbruddet.

Partierne henviser til 2008, hvor mange svenske arbejdspladser gik tabt. Her fik man indført regler for korttidsarbejde. Det er de regler, som vil blive udvidet med den nye lov.

- Det er en måde at beskytte arbejdspladserne i Sverige og er meget efterspurgt af mange parter, herunder fagforeningerne og arbejdsgiverne, siger Andersson.

Siden 2014 har systemet for korttidsarbejde eksisteret. Men det kan kun tages i brug ved særligt alvorlige udsving i konjunkturerne.

Regeringen og dens støttepartier vil udvide ordningen til at omfatte andre hændelser i verden. Den kan først komme i stand, når fagforeningerne og arbejdsgiverne er enige.

En sådan ordning kan først være på plads efter sommerferien. Og det vil ikke hjælpe de industrier, der allerede er ramt.

Den skal forhindre store fyringsrunder, når svensk industri rammes af de økonomiske chokbølger ude fra verden.

På kort sigt vil skaderne på svensk økonomi være begrænsede, siger finansministeren. Men et mere langvarigt udbrud med coronavirus kan få mere alvorlige konsekvenser med finansiel uro og turbulens i den globale samhandel.