Coronavirus får British Airways til at droppe Gatwick

British Airways (BA) oplyser, at det midlertidigt suspenderer sine flyvninger til og fra lufthavnen Gatwick uden for London. Årsagen er coronavirus.

Gatwick Airport er den næststørste britiske lufthavn.

Flyselskabets chef advarede tidligere på måneden om, at British Airways kæmper for at overleve. Man vil blive nødt til at fyre folk og parkere fly i hangar.

- På grund af de betydelige restriktioner og et udfordrende marked, så vil vi som mange andre flyselskaber suspendere vores flyvninger til Gatwick, siger en talsmand for BA tirsdag.

Kunder, der bliver berørt, vil blive kontaktet.

BA har dog stadig nogle flyvinger ud af Londons største lufthavn, Heathrow.

BA's moderselskab, IAG, har oplyst, at flykapaciteten reduceres med 75 procent i april og maj.

Et andet britisk flyselskab, easyJet, meddelte mandag, at hele flåden af fly er blevet parkeret på jorden.

Gatwick Airport oplyste i sidste uge, at det onsdag lukker en af sine to terminaler i lufthavnen.