Coronavirus kan føre til fyringer i Københavns Lufthavn

Stigningen i smittede med coronavirus risikerer at ende med fyringer blandt de ansatte i Københavns Lufthavn. Det sker i kølvandet på, at virussen for alvor sat sit præg på trafikken ind og ud af landets største lufthavn.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Corona-udbruddet påvirker antallet af flyrejser markant – både når det gælder ferie- og forretningsrejser. Flyselskaberne annoncerer aflysninger og reducerer driften i takt med den faldende efterspørgsel, lyder det i en meddelelse fra Københavns Lufthavn (CPH).

SAS har indstillet alle flyvninger til Norditalien, Kina og Hong Kong. Derudover vil SAS indføre ansættelsesstop, frivillige opsigelser og tidlig pension.

- Vi vil gøre alt for at undgå fyringer. Vi har ikke noget tal på, hvor mange det kan ende med endnu. Vi prøver at vise rettidig omhu, og vi siger, at det er en mulighed. Det er noget, som vi kommer til at forhandle med vores fagforeninger de næste uger. Vi forsøger at tilpasse løbende og undgå at aflyse for mange fly, siger SAS-pressechef Kristoffer Meinert.

For bagageportører i Kastrup Lufthavn er færre afgange og færre passagerer lig med mindre bagage. Og formanden for kuffertslæberne i SAS Ground Handling (SGH) tager bestik af situationen:

- Vil vi selvfølgelig være i løbende dialog med ledelsen omkring løsninger. Det er i vores alles interesse at minimere påvirkninger, der måtte berøre den enkelte medarbejders arbejde og ansættelse, siger Bo Larsen, formand for Ekspeditionsarbejdernes Klub.

Bagageportørerne i Aviator, som blandt andet handler KLM, Lufthansa og Emirates, er også bekymrede for epidemiens påvirkning:

- Der er ingen tvivl om, at fortsætter det her, så kommer det også til at få konsekvenser hos os, siger Allan Slawecki, tillidsrepræsentant hos Aviator.

Nogle af de medarbejdere, der først mærkede konsekvenserne af virus-udbruddet, var de ansatte i Spirit Air Cargo, som håndterer fragtfly, hvor der normalt er mange afgange frem og tilbage til Kina. Her er der sket en voldsom nedgang i trafikken.

Det mindre mængde arbejde har indtil videre ført til, at ansatte er sendt på forskellige former for uddannelse:

- Der er ikke nok at lave. Jeg tror, det er gået op for alle, hvor meget Kina fylder i verdenshandelen, siger Henrik Bay-Clausen, formand for 3F-Kastrup.

Ifølge Henrik Bay-Clausen minder den nuværende tilstand i lufthavnen om den islandske askesky, der i 2010 lukkede i ti dage lukkede Europas luftrum for flytrafik.

- Der klarede vi det uden opsigelser ved at hugge en hæl og klippe en tå, siger Henrik Bay-Clausen.

Det betød dog også, at bagageportørerne måtte indstille sig på andre typer opgaver:

- Vores folk må jo være fleksible og friske på at lave andet, end vi plejer, hvis der er brug for det, siger han.