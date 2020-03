Coronavirus skaber stor usikkerhed hos Tivoli

Tivoli ser coronavirusset påvirke antallet af turister i Danmark væsentligt, men vil endnu ikke spå om de økonomiske konsekvenser,

Det fremgår af Tivolis årsregnskab for 2019.

- Coronavirus (Covid-19) kommer til at have en væsentlig påvirkning på mængden af turister, hotelovernatninger, events og lysten til at samle sig.

- På baggrund af den store usikkerhed Covid-19 har skabt og usikkerhed om situationens varighed, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af Covid-19, lyder det i årsregnskabet.

Tivoli vil først opdatere sine forventninger, når det er muligt at estimere de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

Georg Carstensens gamle have holder i øjeblikket lukket, og Tivoli åbner efter planen dørene for gæster 2. april, når der er påske i Tivoli.

Regnskabet er samtidig det sidste, som administrerende direktør, Lars Liebst, afleverer. Han har været direktør i Tivoli siden 1996.

Den nye administrerende direktør er Susanne Mørch. Hun kommer fra en stilling som direktør i Danske Spil, og hun tiltræder senest 1. september.

Tivoli landede et overskud, der var det højeste i nogensinde. Overskuddet endte på 209,1 millioner kroner.

Overdragelsen af driften af Tivolicasino til Danske Spil, var stærkt medvirkende hertil. Hvis man korrigerer for det, endte overskuddet på niveau med 2018, hvor det landede på 120,6 millioner kroner.

I 2019 havde Tivoli knap 4,6 millioner besøgende, hvilket var cirka 200.000 færre gæster end i 2018. Det skyldes færre åbningsdage og et efterår og forår med meget regn.

For 2019 præsterede Tivoli en omsætning på 1.051 millioner kroner, hvilket var en my lavere end i 2018, hvor det var på 1.058 millioner kroner. Her spillede blandt andet de færre åbningsdage også ind.